Sony chystá handheld s brutálním výkonem! Bude umět spouštět hry z PS5 a překvapí ray-tracingem Sony chystá výkonný handheld s procesorem Zen 6 a grafikou RDNA 5 V dock režimu zvládne až 75 % výkonu PlayStation 5 Cena by se měla pohybovat mezi 550-700 dolary, uvidíme ho nejdřív za dva roky Jakub Kárník Publikováno: 29.8.2025 10:00 PlayStation Portal byl pro mnohé hráče spíše zklamání – streamovací konzole totiž vyžaduje internetové připojení, aby se mohla připojit k serveru, sama o sobě (téměř) žádný výkon nemá. Teď ale unikly specifikace handheldu s kódovým označením Canis a vypadá to, že se Sony konečně poučilo. Žádné streamování, žádné kompromisy. Prostě plnohodnotná konzole do ruky, která v docku utáhne většinu her z PlayStationu 5. A to není přehnané – čip kombinující Zen 6 s RDNA 5 má na to stát se nejsilnějším handheldem na trhu. Zen 6 a RDNA 5 jako základ výkonu Srdcem nového handheldu bude procesor kombinující čtyři jádra Zen 6c a dvě úsporná jádra Zen 6 LP. Zatímco ta úsporná se budou starat o systém a běžné úlohy, výkonnější jádra budou plně k dispozici hrám. Ještě zajímavější je paměťová výbava. Handheld má podporovat až 48 GB paměti LPDDR5X-8533 s propustností o 60 % vyšší než nabízí ROG Ally X. Reálně Sony pravděpodobně osadí „jen" 40 GB, což je pořád brutální číslo na handheld. Pro srovnání – Steam Deck má 16 GB a zvládne spustit drtivou většinu PC her. Grafika, která překvapí zejména ray-tracingem Grafický čip s 16 výpočetními jednotkami RDNA 5 poběží v handheldu na frekvenci 1,2 GHz. Po připojení do docku se ale rozjede na 1,65 GHz, což znamená nárůst výkonu o téměř 40 %. V kombinaci s vylepšenou architekturou RDNA 5, která má být o 40-50 % výkonnější na jednotku než RDNA 3.5, dostaneme v docku 55-75 % výkonu základního PlayStationu 5. Kde ale Canis vyloženě exceluje, je ray tracing. Tam má nabídnout až 2,6násobek výkonu PS5. To dává smysl – AMD mezitím výrazně vylepšilo své RT jednotky a RDNA 5 by měla být první generací, která v této oblasti dožene Nvidii. Zpětná kompatibilita, ale s háčkem Sony se prý soustředí na plnou kompatibilitu s hrami z PS4 a PS5. Jenže pozor – ne všechny hry poběží hladce hned od začátku. Mnoho titulů bude vyžadovat patch, který přizpůsobí grafiku a výkon pro handheld režim. Sony už teď testuje „low power mode" v beta verzi firmwaru PS5, což naznačuje, že vývojáři dostanou nástroje pro optimalizaci předem. KOUPIT PLAYSTATION 5 Co na seznamu chybí? Hry z PS3. Architektura Cell procesoru je natolik odlišná, že by emulace byla příliš náročná. Nové PSP bude dražší než Switch 2 Podle výpočtů analytiků by se cena měla pohybovat mezi 550 až 700 dolary (zhruba 11 500 – 15 700 Kč bez daně). To je výrazně víc stojí například Nintendo Switch 2, ale zase méně než ROG Ally X, jenž stojí 800 dolarů (u nás 23 500 Kč). Premiéra se očekává nejdříve koncem roku 2027, možná až v roce 2028. Do té doby se může hodně změnit – konkurence nezahálí a Valve už teď pracuje na Steam Decku 2. Po letech ignorování trhu handheldů (PSP a PS Vita byly skvělé, ale Sony je nechalo napospas) se japonský gigant konečně probral. Canis vypadá jako handheld, který dává smysl – nabídne solidní výkon na cestách, v docku zvládne většinu her z PS5 a díky AMD FSR 4 upscalingu by měl udržet rozumnou výdrž baterie. Koupili byste si kapesní Playstation? Zdroj: tweaktown, Moore's Law Is Dead