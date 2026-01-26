TOPlist

Přenosný Playstation je realitou! Místo Sony jej vytvořil nadšenec, fanoušci by za něj dali cokoliv

  • Nadšenec vyrobil plně funkční přenosný PlayStation 4 s OLED displejem
  • Zařízení je postavené na zmenšené základní desce PS4 Slim a vydrží 1,5–3 hodiny hraní
  • Nejde o komerční produkt – je to osobní projekt, který není na prodej

Jakub Kárník
26.1.2026 08:00
ps4 portable mod jpg

Sony kdysi ovládalo handheldový trh s PSP a PS Vita. Dnes nabízí PlayStation Portal – zařízení, které hry nerenderuje lokálně, ale streamuje je z domácí konzole nebo cloudu. Pokud chcete skutečně přenosný PlayStation s vlastním výkonem, musíte si ho postavit sami. A přesně to udělal uživatel Redditu s přezdívkou „wewillmakeitnow“.

PS4 Slim v kapse (téměř)

Základem projektu je základní deska z PlayStation 4 Slim, která prošla razantní dietou. Autor ji ořezal a upravil tak, aby zabírala co nejméně místa – a zároveň zlepšil energetickou účinnost a chlazení. Výsledkem je handheld o rozměrech zhruba 270 × 113 × 57 mm. Kompaktní to není, ale pořád je to menší než původní konzole.

final build fully functional stable portable ps4 slim v0 z99uq48846fg1
final build fully functional stable portable ps4 slim v0 crh5q78846fg1

Displej je 7palcový OLED s rozlišením 1080p – tedy Full HD kvalita s výborným kontrastem a nízkou latencí. Kdo by chtěl hrát na větší obrazovce, může využít HDMI výstup a připojit handheld k televizi jako běžnou PS4.

Výdrž? Na pár hodin to stačí

Baterie se skládá ze šesti článků 21700 v konfiguraci 3S2P s celkovou kapacitou přibližně 130 Wh. V praxi to znamená:

  • Méně náročné hry: 2,5–3 hodiny hraní
  • Náročné tituly: 1,3–1,5 hodiny

Není to maraton, ale na kratší cestu vlakem to stačí. Systém se navíc bezpečně vypne při poklesu napětí na 10 V, aby chránil baterii.

Chytré řízení díky ESP32

Zajímavým detailem je integrovaný mikrokontrolér ESP32 s vlastním firmwarem. Ten v reálném čase monitoruje teplotu, spotřebu energie a stav nabíjení. Pokud by se něco pokazilo, systém provede nouzové vypnutí. Ventilátor na zadní straně je záměrně bez mřížky – autor chtěl maximalizovat proudění vzduchu. Má ale elektronickou ochranu: pokud něco zablokuje lopatky (třeba prst), okamžitě se zastaví a po odstranění překážky se sám rozběhne.

final build fully functional stable portable ps4 slim v0 3eh9k08846fg1
final build fully functional stable portable ps4 slim v0 wny0ka8846fg1

Ergonomie? To je jiná kapitola

Komentáře na Redditu se shodují: vypadá to skvěle, ale držet to v rukou musí být výzva. Autor to nepopírá – prioritou byla maximální kompaktnost, ne pohodlí. Kryt je 3D tištěný z ABS plastu, tvar kopíruje vnitřní komponenty s minimální rezervou. „Zkoušel jsem i ergonomičtější varianty, ale byly příliš velké,“ vysvětluje autor.

Nekupujte, není na prodej

Pokud vás už svrbí prsty a hledáte tlačítko „Koupit“ – zastavte se. Tenhle handheld není na prodej. Autor ho vytvořil jako osobní inženýrskou výzvu, ne jako produkt. Nezveřejnil ani návody, ani 3D modely pro tisk. Slibuje ale video z celého procesu výroby – má prý desítky hodin záběrů, které chce sestříhat.

Reakce komunity jsou nadšené. „Kdyby Sony vyrobilo přenosné PS4, bylo by to šílené,“ píše jeden z komentujících. „Tenhle člověk to dokázal sám.“ Jiný dodává: „Beru ledvinu, játra, duši – co chcete, jen mi to prodejte.“

Pořídili byste si přenosný PlayStation, kdyby ho Sony vyrobilo oficiálně?

Zdroj: Reddit, Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
