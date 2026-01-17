AI diktafon Plaud Note v Česku zlevnil! Podporuje češtinu a má MagSafe Hlavní stránka Zprávičky Plaud Note je AI diktafon velikosti platební karty, který využívá modely GPT, Claude nebo Gemini k přepisu nahrávek Podporuje 112 jazyků včetně češtiny a nabízí 300 minut přepisu měsíčně zdarma Na Alze je nyní se slevou za 4 041 Kč místo původních 4 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Zapisovat si poznámky z porady a zároveň poslouchat, co kdo říká, je disciplína, kterou málokdo zvládá. Plaud Note nabízí jednoduché řešení – nahraje schůzku, přepíše ji do textu a vytvoří shrnutí. Celé to běží na velkých jazykových modelech jako GPT, Claude nebo Gemini, takže kvalita přepisu je na úplně jiné úrovni než u klasických diktafonů. Platební karta, která nahrává Přepis a shrnutí pomocí AI Co říkají uživatelé Pro koho to dává smysl Platební karta, která nahrává Plaud Note má rozměry 85 × 54 × 3 mm – prakticky totéž co platební karta. Vejde se do peněženky, kapsy u košile nebo pouzdra na telefon. Právě to poslední je důležité, protože v balení najdete MagSafe kompatibilní pouzdro pro připnutí k iPhonu. Pro ostatní telefony je v balení magnetický adaptér. KOUPIT PLAUD NOTE Záznamník nabízí dva režimy. První využívá duální mikrofon pro zachycení hlasu až na vzdálenost 10 metrů – hodí se na porady, přednášky nebo rozhovory. Druhý režim je určený pro nahrávání telefonních hovorů, kdy zařízení snímá vibrace přímo z telefonu. Přepínání mezi režimy řeší fyzický posuvník na boku. Interní úložiště má kapacitu 64 GB, což odpovídá přibližně 480 hodinám záznamu. Baterie vydrží až 30 hodin souvislého nahrávání, v pohotovostním režimu až 60 dní. Design oceněný cenami Red Dot a iF Design 2024 jen potvrzuje, že nejde o levnou hračku z Aliexpressu. Přepis a shrnutí pomocí AI Samotné nahrávání je jen půlka práce. Plaud Note synchronizuje záznamy do aplikace, kde si vyberete, jakým modelem chcete nahrávku zpracovat – na výběr je GPT, Claude nebo Gemini. Aplikace pak vytvoří přepis, osnovu, výtah nebo myšlenkovou mapu. KOUPIT PLAUD NOTE Zásadní je podpora 112 jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Bezplatný plán Starter nabízí 300 minut přepisu měsíčně a obsahuje prakticky všechny funkce. Pro náročnější uživatele je plán Pro s 1 200 minutami za 232 Kč měsíčně, případně Unlimited bez omezení. Bonusem je AI potlačení šumu, které lze aplikovat i zpětně na starší nahrávky. Co říkají uživatelé Plaud Note má na Alze hodnocení 4,4 z 5 od 66 zákazníků, 82 % z nich produkt doporučuje. Chválí hlavně kvalitu přepisu, jednoduché ovládání a kompaktní rozměry. Někteří zmiňují, že jim ušetřil hodiny práce při zpracování porad. KOUPIT PLAUD NOTE Kritické hlasy upozorňují na dvě věci. Nový firmware zablokoval přístup k nahrávkám přes USB – pokud nechcete používat cloud, máte smůlu. A kvalita mikrofonu není na úrovni profesionálních diktafonů, takže pro velké konference v rozlehlých místnostech to nemusí stačit. Nahrávání hovorů také není bez výhrad. Pro koho to dává smysl Plaud Note ocení hlavně lidé, kteří tráví čas na schůzkách a potřebují z nich vytáhnout podstatné informace bez hodin přepisování. Studenti na přednáškách, manažeři na poradách, novináři na rozhovorech. Free plán s 300 minutami měsíčně může mnoha lidem bohatě stačit. KOUPIT PLAUD NOTE Plaud Note Black pořídíte na Alze za 4 041 Kč místo původních 4 490 Kč. V balení najdete MagSafe pouzdro, adaptér pro jiné telefony a USB-C kabel. Používáte k přepisu schůzek nějakou AI službu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce digitální záznamník slevy Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025