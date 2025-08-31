Zapomeňte na psaní poznámek! Plaud Note Pro zaznamená vaše schůzky a udělá souhrn v češtině Hlavní stránka Zprávičky Plaud představil nový Note Pro s 0,95" AMOLED displejem a čtyřmi mikrofony Zařízení automaticky přepisuje nahrávky do 112 jazyků pomocí AI modelů Note Pro váží 30 gramů a na jedno nabití vydrží až 50 hodin nahrávání Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Společnost Plaud uvedla miniaturní zařízení Note Pro, které má rozměry platební karty a dokáže automaticky převádět nahrané rozhovory na text. Novinka rozšiřuje schopnosti původního modelu o dvojnásobný dosah nahrávání a přináší 0,95palcový AMOLED displej zobrazující aktuální informace. V předprodeji stojí 189 eur, což v přepočtu činí přibližně 4 600 Kč. Čtyři mikrofony zachytí zvuk až z pěti metrů Plaud Note Pro měří v pase jen 2,99 mm a váží jen 30 gramů. Zařízení je navíc kompatibilní s MagSafe, takže jej můžete magneticky připevnit k zadní straně iPhonu. Oproti první generaci dostal Note Pro čtyři MEMS mikrofony místo původních dvou, což podle výrobce umožňuje nahrávat zvuk ze vzdálenosti až 5 metrů (namísto někdejších tří). Mikrofony využívají technologii AI beamforming, která se zaměřuje na hlas konkrétního mluvčího a potlačuje okolní ruchy. Zařízení nabízí dva režimy nahrávání. V režimu Enhance vydrží až 30 hodin nepřetržitého záznamu s plným dosahem 5 metrů. Režim Endurance prodlužuje výdrž na 50 hodin, ale omezuje dosah na 3 metry. Většině uživatelů ale pravděpodobně nebude dělat problém umístit Note Pro jednou za 30 hodin na nabíječku, takže ubírat na kvalitě zvuku budou skutečně muset jen v krizových situacích. Přepis do 112 jazyků s označováním důležitých momentů Note Pro spolupracuje s doprovodnou aplikací Plaud, která využívá AI modely včetně GPT od OpenAI, Claude od Anthropic a Gemini od Googlu. Aplikace dokáže přepisovat nahrávky do 112 jazyků, mezi nimiž je i čeština, a automaticky označuje jednotlivé mluvčí. Během nahrávání můžete krátkým stiskem tlačítka na zařízení označit důležité momenty, které pak AI zpracuje s vyšší prioritou. Aplikace vytváří vícerozměrné souhrny konverzací z různých úhlů pohledu. Nabízí přes 3 000 šablon pro různé profese (naprostá většina z nich ale vyžaduje dodatečné předplatné) a umožňuje export dat do 27 formátů. Funkce Ask Plaud umožňuje vyhledávat informace napříč všemi nahrávkami a získávat odpovědi s odkazy na konkrétní části přepisů. Note Pro v neposlední řadě automaticky rozpoznává, zda nahráváte telefonní hovor nebo osobní schůzku, a přepíná mezi odpovídajícími režimy bez nutnosti manuálního nastavení. Pro koho je Note Pro určený Zařízení cílí především na manažery a vedoucí pracovníky, kteří se účastní mnoha schůzek a potřebují rychlý přehled diskutovaných témat. Hodí se také pro novináře a výzkumníky při vedení rozhovorů, kdy se mohou plně soustředit na konverzaci místo psaní poznámek. Studenti ocení možnost nahrávat přednášky a získat strukturované výpisky. Vždy je ale důležité vyžádat si od protistrany souhlas s nahráváním. V základní ceně získáte 300 minut přepisu měsíčně zdarma. Pro vyšší využití je dostupné předplatné za 99,99 dolarů ročně s limitem 1 200 minut měsíčně, nebo 239,99 dolarů ročně za neomezený přepis. Plaud Note Pro je dostupný v předprodeji s plánovaným zahájením dodávek v říjnu 2025. Společnost uvádí, že prodala přes milion kusů svých AI nahrávacích zařízení, přičemž téměř polovina uživatelů si platí prémiové předplatné. Pořídili byste si miniaturní AI diktafon za 4 600 Kč? Zdroje: Plaud, The Verge, TechCrunch O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024