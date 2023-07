Hardware od Googlu není dokonalý, jeho největší slabinou však pro řadu uživatelů může být především jeho (ne)dostupnost v našich končinách. Musíme se tak spoléhat buď na šedý dovoz různých e-shopů, objednání přes přeposílací službu z Německa a nebo se k našim západním sousedům vydat osobně. Jak se zdá, s Pixely 8 se oficiální dostupnosti na našem trhu nejspíš nedočkáme, na rozdíl od našich dalších sousedů.

Pro Pixely 8 do Rakouska?

Dle nejnovějších informací odvolávajících se na elektronický záruční list by se totiž připravované smartphony Pixel 8 a Pixel 8 Pro měly oficiálně prodávat v několika dalších státech. Konkrétně má jít o Portuglasko, Belgii, Švýcarsko a právě Rakousko. To na jednu stranu není příliš překvapivá informace, neboť ve všech zmíněných zemích oficiální Google Store již nějakou dobu působí, jen nenabízí smartphony. Česká republika tedy v seznamu zemí, kam se Pixely 8 rozšíří bohužel (opět) chybí. Nicméně, jakkoli je to momentálně nepravděpodobné, nikdo netvrdím že se oficiální distupnosti Pixelů 8 nemůžeme dočkat i u nás.

Ostatně dobrou zprávou a potenciálním náznakem, že se v tomto ohledu může v budoucnu něco změnit, je fakt, že Google konečně doplnil chybějící certifikace a zprovoznil na svých Pixelech 5G konektivitu i u nás. Dobrá zpráva týkající se přímo připravovaných Pixelů 8 pak souvisí s jejich bateriemi, měli bychom se totiž dočkat nejen zvýšení jejich kapacit, ale také zrychlení nabíjení. Kapacita baterie Pixelu 8 Pro by se měla zvýšit jen kosmeticky ze 4 926 mAh na 4 950 mAh. Zrychlí se i nabíjení, které nově bude probíhat až 27W výkonem namísto 23W.

O něco významnější zvýšení kapacity baterie se dočká menší Pixel 8. Ten má nabídnout baterii s kapacitou 4 485 mAh namísto 4 270 mAh u Pixelu 7. Také zde se pak máme dočkat navýšení nabíjecího výkonu o 4W, v tomto případě tedy na 24W. Co se bezdrátového nabíjení týká, zde má vše zůstat při starém na 20 (Pixel 7 / 8) respektive 23 (Pixel 7 Pro / 8 Pro) wattech. Několik měsíců před oficiálním představením jsme se tak dočkali dalších střípků, které nám pomáhají lépe utvořit obraz jak budou Pixely 8 od Googlu vypadat.

