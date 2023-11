Řada Google Pixel 8 se dočkala podpory Adobe RAW

Nyní tedy můžete upravovat RAW snímky v aplikacích Lightroom a Photoshop

Musíte mít nainstalovaný plugin Camera Raw ve verzi 16.0.1

Není to tak dávno, co jsme u nás na webu recenzovali Google Pixel 8 Pro, jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. I ten umí pochopitelně (jako řada dalších) fotit do RAWu, nyní však dostává podporu pro programy od Adobe, konkrétně Lightroom a Photoshop. Formát RAW zachycuje obrovské množství informací, což umožňuje fotografům provést daleko rozsáhlejší úpravy v postprodukci. Jestliže si tedy s těmito programy rozumíte a zároveň máte Pixel 8 či Pixel 8 Pro, můžete si s fotkami pohrát více než kdy předtím.

Aplikace Photoshop a Lightroom tedy nově rozpoznají RAW snímky z telefonů Google Pixel 8, které mají koncovku DNG. Podpora platí pro všechny fotoaparáty, tedy samozřejmě hlavní a ultraširoký snímač, v případě Pixelu 8 Pro také teleobjektiv a dokonce nechybí ani selfie kamera.

Podpora je součástí pluginu Camera Raw plug-in, ale musíte mít nainstalovanou verzi 16.0.1 nebo novější. Pokud byste náhodou nevěděli o co jde, instalace tohoto zásuvného modulu je velmi jednoduchá. Stačí se mrknout na oficiální web Adobe, kde si ho můžete rovnou stáhnout.

Jak často fotíte v RAW formátu?

Zdroj: 9to5google