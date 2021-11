Popírá Pixel 6 Pro zákony fyziky? 60Hz režim žere víc než 120Hz

Výrobci nejmodernějších mobilů si dávají hodně záležet na tom, aby displeje s vysokým kmitočtem zkrotili natolik, aby nebyly nesnesitelně velkými žrouty energie. Na scénu tak v poslední době vstoupila například adaptivní alias dynamická obnovovací frekvence. S nimi je spotřeba mnohem menší starostí. Čím více Hz totiž displej má, tím více logicky vysává baterii. Nebo ne? Zdá se, že nový Google Pixel 6 Pro tuto základní domněnku trochu obloukem vyvrací.

Analytikům ze serveru AnandTech se podařilo zjistit, že spotřeba u 60Hz režimu displeje v nejnovějším a nejsilnějším Pixelu překonává tu u 120Hz módu. A to nikoli v nějaké extrémní situaci, ale v poměrně běžných podmínkách. Naměřené údaje (v grafu) ukazují, že s minimálním nastaveným jasem má mobil v tmavém prostředí jasně nejvyšší spotřebu u nejvyšší frekvence. Při postupném “zesvětlování” prostředí kolem mobilu se ale překvapivě ukázalo, že ve středních hodnotách má Pixel 6 Pro s 60Hz frekvencí vyšší spotřebu než ve dvojnásobném módu.

Pixel 6 Pro power behaviour, same LFD ambient brightness crap as on the S21 Ultra, however with just utterly absurd power figures. 60Hz also uses more power than 120Hz in brighter environments – it's a big fail.

If you're using the phone in dark environments, skip it. pic.twitter.com/zn9MKWeHsz

