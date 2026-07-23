Google se zase předvedl. Utajovaný Pixel 11 Pro v nové barvě omylem odhalil na svém oficiálním webu Hlavní stránka Zprávičky Pixel 11 Pro se objevil přímo na webu operátora Google Fi, než ho Google stačil stáhnout Snímky potvrzují dřívější únik i novou pískově laděnou barvu „Dune" Celá řada Pixel 11 se představí v srpnu, v Evropě se čeká zdražení zhruba o 100 eur Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Uniklé rendery telefonů jsou dnes běžné jako déšť na podzim, jenže tenhle má punc věrohodnosti navíc. Fotka Pixelu 11 Pro se totiž nakrátko objevila přímo na stránkách operátora Google Fi, tedy z kuchyně samotného Googlu. Než ji někdo stáhl, stihl ji zachytit server Droid Life. Prozrazeno z vlastní kuchyně Za novinku si nejspíš připlatíme Prozrazeno z vlastní kuchyně Telefon na snímku vypadá úplně stejně jako rendery, které se minulý týden objevily na Amazonu – včetně nové barvy Dune, tedy pískového odstínu, který zařízení vysloveně sluší. Podle Droid Life navíc nejde o větší model Pro XL, jak tvrdí propagační text, ale právě o menší Pro; poznat se to dá podle umístění mikrofonu. Ostatní členové rodiny – základní Pixel 11, Pro XL a skládací Pro Fold – zatím zůstávají (oficiálně) skryti. Vzhledem k tomu, že fotka pochází přímo od Googlu, lze ji brát za autentickou. A protože se shoduje s dřívějším únikem, získává na věrohodnosti i on. Za novinku si nejspíš připlatíme Radost z hezké barvy trochu kazí očekávané zdražení. Podle dřívějších evropských informací má cena narůst zhruba o 100 eur, jestli se to promítne i mimo Evropu, zatím jasné není. Google Fi přitom láká na slevu, díky které by měl Pixel 11 Pro XL vyjít na pouhých 100 dolarů – nejspíš ovšem výměnou za nový tarif nebo protiúčet za starý telefon. Řada Pixel 11 se oficiálně představí v srpnu. Láká vás nová barva Dune, nebo vás od Pixelu 11 odradí čekané zdražení? Zdroj: 9to5Google, Droid Life Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Google Pixel 11 únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024