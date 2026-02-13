Obří TV s Ambilight pod 25 tisíc! Philips se 144Hz frekvencí je k mání za fajn cenu Hlavní stránka Zprávičky Philips 75PUS9010 je 75" QLED televize s třístranným podsvícením Ambilight Nabízí 4K rozlišení, 144 Hz v herním režimu, Dolby Vision a Dolby Atmos S kódem ALZADNY25 stojí 24 743 Kč místo původních 32 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Ambilight je funkce, kvůli které lidé kupují televize Philips. LED pásky na zadní straně promítají barvy obrazu na zeď za televizí, což opticky zvětšuje obraz a vtahuje diváka do děje. Philips 75PUS9010 nabízí třístranný Ambilight v kombinaci se 75″ QLED panelem – a teď se slevou přes osm tisíc korun. QLED s Philips P5 enginem Technologie Quantum Dot zajišťuje výraznější barvy a hlubší černou než běžné LED panely. Obrazový procesor Philips P5 optimalizuje každý snímek – upravuje kontrast, barvy i ostrost pohybu. Rozlišení 4K UHD a podpora HDR10+ i Dolby Vision znamená, že moderní streamovací obsah vypadá tak, jak má. Obnovovací frekvence 100/120 Hz stačí pro plynulé sledování sportu i filmů. Pro hráče je tu herní režim se 144 Hz, HDMI 2.1 a podporou FreeSync pro hraní bez trhání obrazu. Titan OS místo Androidu Philips u této řady vsadil na vlastní operační systém Titan OS. To má své výhody i nevýhody. Na jedné straně rychlejší a přehlednější rozhraní, na druhé menší nabídka aplikací než u Android TV. Hlavní streamovací služby jako Netflix, Disney+ nebo HBO Max k dispozici jsou, ale některé méně známé aplikace mohou chybět. Dokonce prý chybí i Vodafone TV. Televize podporuje hlasové ovládání přes Alexa přímo z dálkového ovladače a je kompatibilní s Google Assistant i Apple AirPlay. Díky Matter protokolu se snadno začlení do chytré domácnosti. Zvuk nad průměr Vestavěné reproduktory s výkonem 40 W a podporou Dolby Atmos a DTS:X jsou na televizor slušné. Pro běžné sledování stačí, pro filmový zážitek stejně budete chtít soundbar. Podpora DTS Play-Fi umožňuje propojení s bezdrátovými reproduktory pro vícekanálový zvuk. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 32 990 Kč a teď s kódem ALZADNY25 stojí 24 743 Kč. Za 75″ QLED s Ambilight, 144Hz herním režimem a Dolby Vision je to zajímavá cena. Podobně vybavené televize od konkurence stojí srovnatelně nebo více – a žádná z nich nenabízí Ambilight. Pokud je pro vás tato funkce zásadní, Philips je jediná volba. Zkoušeli jste někdy televizi s Ambilight? Jaká byla vaše zkušenost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips TV slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025