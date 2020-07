Systém Android TV v posledních letech získal nezanedbatelný tržní podíl a nalezneme jej již jak v modelech nejnižší cenové kategorie, tak v opravdu špičkových OLED televizorech s cenou v řádu sta tisíců korun. Nejlevnější Android TV televizor jsme již měli možnost otestovat, nyní se řada dostala na zařízení z opačné strany cenového spektra – televizor Philips 65OLED984.

Philips 65OLED984 je na první pohled exkluzivní zboží

Že máte tu čest s něčím víc, než jen “průměrným” zbožím dává televizor Philips 65OLED984 tušit již při vašem prvním kontaktu s ním. Na mohutný (a pořádně těžký) stojan s kartáčovaným povrchem navazuje jediná, elegantní chromovaná noha, na které jsou již připevněny 65″ televizor a velký soundbar. Mezi tyto dva prvky se pak ještě zvládl vklínit jeden, za mřížkou schovaný, výškový reproduktor. Ten zároveň funguje jako zajímavý designový prvek. Jak vám patrně již došlo, televizor Philips 65OLED984 představuje samostatně stojící zařízení a na žádný kus nábytku jej tak neumístíte – už jen kvůli hmotnosti, která se stojanem přesahuje 47 kg. Stále je zde však možnost televizor umístit na zeď a to pomocí VESA držáku. Chromová noha je dělená těsně u soundbaru a svou zeď tak dostanete toto “kombo” v jednom kuse. I přes absenci podstavce je však při umisťování na zeď nutno počítat s vyšší hmotností činící 38 kg.

Ambilight do všech směrů

Samotná obrazovka televizoru zaujme 8 mm tenkými okraji okolo samotného panelu. Ty jsou tvořeny černým okrajem a hliníkovým orámováním, které přechází na zadní stranu a tvoří tak unibody konstrukci – mimochodem kdysi populární i mezi výrobci smartphonů. Na úzkou kovovou část pak navazuje plastový hrb, poskytující úkryt nutné elektronice. Tím nejzajímavějším na zadní straně jsou však bezesporu diody náležící funkci Ambilight, která dlouhodobě platí za značnou konkurenční výhodu na straně televizorů značky Philips. V tomto případě pak máme dokonce tu čest se čtyřsměrným Ambilightem. Pás diod se tedy nalézá nejen na horní a bočních stranách, ale také na té spodní.

Přínos této technologie je pak do jisté míry subjektivní a určitě se najdou i uživatelé, kteří ji příliš neocení. My se však musíme přiklonit k – troufneme si tvrdit – většinovému názoru a Ambilight jen chválit. Byť v našem případě byl dojem z ambientního osvětlení trochu limitován umístěním televize před obývací stěnou- ideální umístění TV s Ambilightem je pochopitelně před samotnou zeď. Funkce Ambilight posouvá divákem vnímaný obraz a vedle toho také snižuje namáhání jeho zraku. Plně tak chápeme uživatele, kteří Ambilight jednou vyzkoušeli a již televizor bez něj nechtějí. V neposlední řadě pak musíme pochválit provázatelnost se systémem chytrého osvětlení Philips Hue a malý, praktický detail v podobě pozvolného zhasínání osvětlení po vypnutí televizoru.

Dálkové ovládání s QWERTY klávesnicí

Philips rozhodně nepatří mezi výrobce, kteří by minimalizovali množství ovládacích prvků na svých dálkových ovladačích. Ovladač dodaný k Philips 65OLED984 tak může na nejednoho uživatele na první pohled působit trochu chaoticky, po pár dnech se na něj dá však dobře zvyknout a poté naopak oceníte, že máte většinu nejpoužívanějších funkcí dostupnou na jedno kliknutí a nemusíte je lovit v nejrůznějších podmenu. Nechybí zde základy jako čtyřsměrová kolébka s potvrzovacím středem pro navigaci, tlačítko Google Asistenta, základní tlačítka pro ovládání systému Android TV – zpět a domů či tlačítka pro ovládání multimédií. Svého dedikovaného tlačítka se dočkal i Netflix, bohužel se však již nedostalo na YouTube. Namísto něj zde nalezneme rychlé spuštění v ČR ne moc využívané videopůjčovny Rakuten TV a tlačítko pro aplikaci Kolekce Philips TV.

Tlačítka jsou gumová a jejich stisk poměrně tuhý. Ovladač celkově pak nepůsobí příliš prémiovým dojmem, což je u televizoru s cenou přes 100 tisíc korun jistě škoda. Určitě bychom ocenili jiné provedení tlačítek, jejich podsvícení či jiný povrch ovladače. V neposlední řadě pak má ovladač větší rozměry, které nemusí být po chuti všem. Na druhou stranu ty do velké míry omlouvá QWERTY klávesnice na spodní straně ovladače. Pokud jsme však v případě tlačítek na vrchní straně zmiňovali jako negativum jejich tužší chod, zde jej musíme ještě zdůraznit. Psaní na poměrně malých klávesách pak ještě komplikuje fakt, že jsou v jedné rovině s povrchem spodní strany a jednotlivé klávesy od sebe nejsou nijak odděleny. Ergonomii psaní zde výrobce pomohl jen rozdělením klávesnice do dvou bloků. Pokud byste se pak při pohledu na spodní stranu radovali, že se dostalo i na touchpad, musíme vás zklamat. Onen obdélníček mezi oběma bloky klávesnice totiž není nic jiného, než krytka šachty pro tužkové baterie.

Hardware Philips 65OLED984

V redakci již delší dobu patříme k zastáncům televizorů fungujících v tandemu s nějakým externím TV Boxem pracujícím s Android TV – ideálně pak Nvidia Shield TV, který i po letech stále představuje nejlepší možné podobné řešení. Důvod to má poměrně prostý. Pokud si totiž koupíte některý z mainstreamových televizorů vybavený systémem Android TV, s největší pravděpodobností se v něm bude ukrývat prehistorický hardware z doby kdy výkonnostním žebříčkům kraloval Samsung Galaxy S5. Jak je na tom ale špičkový produkt za jehož cenu byste si mohli pořídit hned několik top modelů smartphonů? Bohužel, ne o moc lépe…

Philips 65OLED984 1.0 Rozměry 1056,6 x 1448,7 x 142 mm

1056,6 x 1448,7 x 142 mm Hmotnost 47 Kg

47 Kg Konektivita Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Zobrazit detaily

Tedy, abychom byli fér, oproti tomu, s čím se můžeme v Android TV televizorech běžně setkat je požitý chipset MediaTek MT5887 se čtyřmi jádry Cortex-A53 na frekvenci 1,5 GHz a grafickým čipem Mali G51 ještě vcelku rychlík. Na druhou stranu se však stále jedná o řešení, které samotný MediaTek řadí mezi mainstreamové chipsety. Chipsetu je pak k ruce 2,5 GB RAM, což lze v případě systému Android TV považovat za minimální rozumnou hodnotu. Velikost interního úložiště by dle výrobce měla činit 16 GB, nám se zobrazovala přístupná paměť o velikosti 5,2 GB, z čehož bylo volných jen něco málo přes 3,5 GB. U systému jako je Android TV se sice nepočítá s instalací desítek aplikací, nicméně i tak je tato hodnota velmi malá a do budoucna i potenciálně omezující – a to i přes podporu USB flash disků a externích pevných disků.

Konektivita nabídne vše potřebné

Nabídka fyzických portů je v případě Philips 65OLED984 poměrně pestrá a nic zásadního jí nechybí. Co se audia týče, nalezneme zde optický výstup , sluchátkový výstup, komponentní YPbPr a L/R výstup. Přítomna je hned čtveřice HDMI 2.0 portů. Škoda jen, že výrobce nepoužil HDMI 2.1 s podporou dynamického HDR, televize jako je tato by si to určitě zasloužila. Nutností jsou pochopitelně vstupy pro satelit a anténu a také CI pro vložení modulu s dekódovací kartou. Ten umožní sledovat placené kanály bez nutnosti připojovat (často nepříliš kvalitní) set-top box od vašeho poskytovatele. Televizor nabízí i USB konektivitu a to v podobě dvou portů – přičemž jeden využívá řadič USB 3.0. Připojení k internetu pak zajišťuje ethernet port či dvoupásmová Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bezdrátovou konektivitu zde pak zastupuje ještě Bluetooth ve verzi 4.2.

První nastavení Android TV

Při prvním zapnutí jakéhokoli televizoru s Android TV musíte pokaždé absolvovat prakticky stejné kroky. Ze všeho nejdříve si zvolíte preferovaný jazyk – a ano na výběr je i čeština – poté nastavíte připojení k internetu a jste postaveni před volbu, zda chcete systém nastavit ručně, či pro jeho nastavení a import uživatelských dat použijete jiné zařízení (telefon, tablet či PC). My jsme pochopitelně volili možnost číslo dva. U té vás televize vyzve, abyste na druhém zařízení, které použijete k nastavení Android TV šli na adresu androidTV.com/setup, zde zadáte kód z obrazovky a pak už jen stačí následovat kroky na displeji a udělit patřičná práva. Tím v podstatě veškeré nastavení samotného systému končí a televize vás dále provede nastavením TV tuneru. I zde vše probíhá hladce a bez větších komplikací. Stačí vědět jaký typ signálu přijímáte a zbytek nechat na automatickém ladění.

Systém Android TV a ovládání Philips 65OLED984

Android TV v Philips 65OLED984 běží na základech Androidu 9.0 Pie s lednovým bezpečnostním patchem. Škoda, takový televizor by si rozhodně zasloužil aktuálnější software. Rychlost systému lze označit slovem “dostatečná”. Rychlost spouštění aplikací pochopitelně není taková jako na SHIELD TV, nicméně, není to nic, co by uživatele nějak zvlášť omezovalo. Co se týče pohybu v jednotlivých aplikacích a systému, občas jsme se setkali s drobným zadrhnutím systému. Co nás však potrápilo podstatně více bylo samovolné vypínání televizoru. Po poslední aktualizaci, která dorazila jen pár dní před vydáním této recenze jsme se však s tímto problémem naštěstí již nesetkali.

Samotný systém Android TV, respektive práce s ním, se nijak neliší od jiných televizorů spoléhajících na toto řešení od Googlu. Základem je pochopitelně launcher. Jeho hlavní obrazovku tvoří vybraní zástupci nainstalovaných aplikací společně s jejich doporučeným obsahem. Celé prostředí včetně všech podmenu je optimalizováno pro pohodlné ovládání pomocí klasického televizního ovladače. Chybět pak nemůže ani hlasové ovládání prostřednictvím mikrofonu zabudovaném v dálkovém ovladači. Vzhledem k (ne)podpoře češtiny Google Asistentem však tuto možnost v naší mateřštině nevyužijete na maximum.

Nechybí ani výrobcem zabudovaný multimediální přehrávač, zvládající jak přehrávání z USB, tak ze síťových úložišť. Co se týče podporovaných formátů, v jejich výčtu žádný zásadní nechybí. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na práci s nastavením televizoru. Lze v podstatě říct, že Philips 65OLED984 obsahuje dva druhy nastavení. K “nejčastějším nastavení” se dostanete pomocí tlačítka na ovladači, ať už sledujete Netflix, televizní vysílání nebo třeba hrajete hry na konzoli. Pokud chcete mít přístup k veškerému nastavení televizoru, musíte se vydat na domovskou obrazovku launcheru s ikonou nastavení. Drobnou výtku máme k pohybu v menu nastavení, kdy pro jeden krok zpět musíte stisknout na navigačním kříži tlačítko vlevo a tlačítkem zpět vyskočíte z nastavení úplně.

OLED+ panel vás uchvátí

Televizor Philips 65OLED984 disponuje 65″ OLED+ panelem. Ten, oproti nejvybavenější (a nejdražší) QLED konkurenci, nabídne sice “jen” 4K rozlišení, to vás však nemusí příliš trápit. Televizory s 8K rozlišením mají jednak v současnosti opodstatnění asi jen pro málokoho a 4K panel v Philips 65OLED984 i tak patří mezi současnou špičku na trhu. Asi ani nemá smysl zmiňovat z principu technologie dokonalou černou a odpadávající starosti o rovnoměrnost podsvícení. Panel pochopitelně nabídne i výrazné barvy, špičkový dynamický rozsah a nezapomnělo se ani na světlocitlivý senzor pro regulaci jasu. Philips 65OLED984 je dalším důkazem toho, že OLED je tou správnou cestou pro zastánce plazmových televizorů, které se ocitají v propadlišti dějin. Máme-li být kritičtí a najít alespoň jednu vadu na kráse, byla by to zřejmě vysoká odrazivost. To, že panel působí jako zrcadlo je však společný neduh snad všech OLED televizorů.

Svou zásluhu na kvalitě obrazu má bezesporu i obrazový procesor Philips P5 3. generace. Díky tomu Philips 65OLED984 nabídne přirozeně působící, plynulý obraz bez “telenovela efektu”. Procesor se stará také o čistší obraz bez barevných artefaktů a upscale rozlišení. Díky tomu vypadá i obraz z méně kvalitních zdrojů o poznání lépe – což oceníte zejména při sledování televizního vysílání. Ten pravý zážitek pochopitelně ale přichází až s kvalitním zdrojem, který dokáže využít obrazové “vychytávky” v podobě Dolby Vision a HDR10+. V závislosti na zdroji videa se pak i nepatrně liší nabídka obrazových profilů. Ta obsahuje všechny nejběžnější profily jako přirozený, jasný či filmový a pochopitelně nesmí chybět ani herní režim či uživatelsky definovaný profil. Nezapomnělo se ani na kalibrované ISF profily “Den” a “Noc”.

Zvuk Bowers & Wilkins nezklame

Největší specialitou televizoru Philips 65OLED984 je ovšem zvuk. Postarala se o něj světoznámá společnost Bowers & Wilkins – a rozhodně se nemusíte obávat, že by celá spolupráce spočívala jen v umístění loga na televizor. Mistři svého oboru měli poměrně volné ruce, neboť nemuseli vše potřebné dostat do samotného televizoru, ale mohli si vyhrát s prostorově podstatně velkorysejším soundbarem. Ten nabídne 3.0 kanálový zvuk. O dostatečné zastoupení sředové a basové složky se stará trojice 100mm reproduktorů umístěná do tří, vzájemně izolovaných, komor. Dále zde máme také trojici výškových reproduktorů – dva v bočních komorách soundbaru a jeden separovaný nad samotným soundbarem. Celkový výkon systému pak činí 60 W.

Philips 65OLED984 nabídne skvělý zážitek z filmu i hudby

Výsledkem je naprosto excelentně znějící televizor. Jeho zvuk je skvěle vyvážený a vy si tak můžete vychutnat vše od ohromných explozí až po padající kapky deště. Pokud však usoudíte, že vám basy přece jen chybí, televizor umožňuje připojit i samostatný subwoofer. Za nás ale můžeme s klidným svědomím prohlásit, že basová složka má optimální zastoupení jak při sledování filmů, tak během poslechu hudby. Stejně jako obraz, také zvuk můžete softwarově přizpůsobit prostřednictvím několika profilů. Zde však můžete nechat vše na umělé inteligenci, která zvukový profil upravuje dle aktuálně přehrávaného obsahu. Můžeme s klidným svědomím prohlásit, že AI svou práci dělá dobře a rozhodně se nám nestalo, že by se u filmu, zpravodajství nebo třeba hudby spletla. Pokud si však chcete zvuk u filmů či hudby vychutnat na maximum, doporučuje vždy přepnout na k tomu určený profil. Například při sledování filmů lépe vynikne prostorový zvuk.

Právě v režimu filmu je aktivní softwarové vylepšení Dolby Atmos – nebo to na nás alespoň tak působilo jelikož televizor samotný na jeho aktivaci nijak neupozorňuje. Vedle prostorového efektu se pak tato technologie stará o čistý, dynamický a přirozeně působící zvuk. Co je však na tomto zvukovém systému prostě skvělé je jeho univerzálnost. Dokáže vás totiž skvěle vtáhnout do děje filmu stejně tak jako zprostředkovat kvalitní zážitek při poslechu oblíbené hudby. Zvukový systém televizoru Philips 65OLED984 tak představuje optimální kompromis pro ty, kteří TV nevyužívají jen ke sledování filmů, ale rádi se podívají třeba na záznam koncertu svého oblíbeného interpreta. Jistě, pro tyto činnosti jednotlivě existují různá (neméně drahá) řešení, které je samostatně zvládnou lépe. Troufneme si však tvrdit, že těch, které překonají zvuk od Bowers & Wilkins v tomto televizoru mnoho nebude.

Cena a dostupnost Philips 65OLED984

Televizor Philips 65OLED984 na našem trhu aktuálně seženete za částku 129 990 Kč s DPH. Pokud se však spokojíte s o něco horší zvukovou výbavou, pouze třístranným Ambilightem, můžete sáhnout Philips 65OLED934. V tomto případě se tedy nejedná o samostatně stojící televizor, ale nabídne podobnou obrazovou kvalitu a o 45 tisíc Kč nižší cenu.

Finální verdikt

Philips 65OLED984 je jednoduše úžasný televizor, který neudělá ostudu v obýváku snad žádného filmového nadšence. Již ve vypnutém stavu samotná televize působí jako malé umělecké dílo, ta pravá pastva pro oči však přichází až po jejím zapnutí. Nádherný obraz vás uchvátí barvami i dynamickým rozsahem. Velkou pochvalu si zaslouží i procesor P5 3.generace, který dokáže i s méně kvalitními zdroji obrazu hotové zázraky a kvalitní 4K obsah posouvá ještě dále. To, co činí tento televizor tak výjimečným však není pouze skvělý obraz, nýbrž jeho spojení s excelentními reproduktory. Experti ze společnosti Bowers & Wilkins skutečně dostáli svému jménu a my tak před sebou dost možná nejlépe znějící televizor současnosti. Jsme pochopitelně také rádi také za nasazení operačního systému Android TV, byť Philips nebyl v oblasti hardwarové výbavy zrovna nejštědřejší. Drobná zlepšení si dokážeme představit také na ovladači, který trochu kazí skvělý dojem ze skutečně prémiového produktu.

Klady + úžasný obraz

+ špičkový zvuk

+ Ambilight

+ Android TV

+ design a kvalita zpracování

+ Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+

Zápory – cena

– HW a velikost úložiště

– absence HDMI 2.1

