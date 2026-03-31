Super sleva na televizi: 4K TV Philips s Ambilight osvětlením a Google TV stojí pod 6,5 tisíce! Hlavní stránka Zprávičky 43" Philips s Google TV, Ambilight a podporou Dolby Atmos patří mezi nejzajímavější levné televize na trhu S kódem AUDIOVIDEOTYDNY30 ji na Alze pořídíte za 6 489 Kč místo původních 9 490 Kč Sleva přes 3 000 Kč z televize s HDR10+, herním režimem a trojicí HDMI portů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte televizi do ložnice, dětského pokoje nebo menšího obýváku, a nechcete za ni dát dvacet tisíc? Philips 43PUS8100 je teď na Alze za 6 489 Kč po zadání kódu AUDIOVIDEOTYDNY30 — z původních 9 490 Kč ušetříte rovné tři tisícovky. Za tu cenu dostanete 4K panel s Ambilight podsvícením, Google TV a zvuk s Dolby Atmos, což v kategorii do sedmi tisíc korun zní skoro podezřele dobře. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte druhou televizi do menší místnosti, chcete Google TV s kompletní nabídkou streamovacích služeb a Ambilight jako bonus k večernímu sledování.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte perfektní černou — Direct LED podsvícení při tmavých scénách mírně přesvěcuje okraje. Sleep funkce je podle uživatelů zbytečně komplikovaná.💡 Za 6 489 Kč dostanete 4K Ultra HD, HDR10+, Ambilight, Dolby Atmos, DTS:X, herní režim s VRR, tři HDMI porty a Google TV s Chromecastem. ZOBRAZIT CENU NA ALZE (KÓD: AUDIOVIDEOTYDNY30) Ambilight za pár tisíc? Ano, ale s rozumem Největší lákadlo tohoto Philipsu není rozlišení ani zvuk — je to Ambilight. Technologie, kterou si Philips chrání jako rodinné stříbro, promítá barvy z obrazovky na zeď za televizí. Při večerním sledování to vytváří příjemnou atmosféru a opticky zvětšuje obraz. Samotný panel je Direct LED s rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů a podporou HDR10+, který dynamicky přizpůsobuje jas podle konkrétní scény. Maximální svítivost 200 cd/m² není žádný zázrak — pro běžné sledování to stačí, ale pokud máte hodně osvětlenou místnost, můžete vidět spíš odraz okna než to, co se děje na obrazovce. Lokální stmívání pomáhá s kontrastem, ale při úplně černé obrazovce — třeba při načítání Netflixu — mohou být okraje viditelně světlejší než střed. Google TV a zvuk, který překvapí Operační systém Google TV patří mezi nejlepší na trhu levnějších televizí. Máte přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, YouTube, Apple TV i Amazon Prime Video, nechybí ani Chromecast pro streamování z telefonu. Google Assistant poslouchá z ovladače, takže hlasem přepnete kanál nebo spustíte film. Zvukově je na tom Philips překvapivě slušně. 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos, DTS:X a Dolby Digital AC4 nabízejí více, než byste od televize za šest a půl tisíce čekali. Samozřejmě to není soundbar — pro plnohodnotný filmový zážitek se vyplatí přikoupit alespoň jednoduchý externí reproduktor. Automatická regulace hlasitosti ale ušetří nervy při přepínání mezi kanály a reklamami. KOUPIT PHILIPS 43PUS8100 ZA 6 489 KČ Na co si dát pozor Obnovovací frekvence 50/60 Hz je pro filmy a seriály naprosto dostačující. Pro hraní her televizor nabízí herní režim s VRR a podporu cloud gamingu, ale na kompetitivní online hraní to není — k tomu potřebujete panel se 120 Hz. Tři HDMI porty a dva USB konektory pokryjí set-top box i externí disk. Uživatelé na Alze si stěžují hlavně na komplikovanou funkci sleep — nastavení časovaného vypnutí vyžaduje několik kroků v menu a po ránu je potřeba ho ručně zrušit, jinak se televize opět vypne. Oproti konkurenčním Samsungům je to zbytečně krkolomné. Tělo televize je také o něco tlustší, než u konkurence — zřejmě kvůli Ambilight diodám na zadní straně. Reklamovanost na Alze činí pouhých 0,42 % a 89 % zákazníků televizi doporučuje, což na produkt v této cenové kategorii hovoří jasně. Verdikt Za 6 489 Kč je Philips 43PUS8100 jednou z nejlépe vybavených malých televizí na trhu. Ambilight, Google TV, Dolby Atmos a HDR10+ v jednom balíčku za tuhle cenu prostě jinde nenajdete. Není to televize do kinosálu — je to spolehlivý kousek do ložnice, dětského pokoje nebo kuchyně, kde splní víc, než byste za ty peníze čekali. 