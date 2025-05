Peněženka Google přichází s otravnou novinkou. Na pohodlí vrhá stín bezpečnost

Google zřejmě testuje novou bezpečnostní funkci pro aplikaci Peněženka. Ta v nejnovější verzi vyžaduje ověření totožnosti uživatele nejen před platbami, ale i před pouhým zobrazením obsahu. Změna přichází asi rok po zavedení podobného omezení pro bezkontaktní platby a podle zpráv mnoha uživatelů značně komplikuje rychlé placení u obchodníků.

Přísnější bezpečnost na úkor pohodlí

Zatímco doposud Peněženka vyžadovala ověření totožnosti pouze v případě, že jste chtěli platit více než tři minuty po odemknutí telefonu, nyní aplikace zřejmě začíná blokovat přístup k celému obsahu (upozornil na to server 9to5Google). To znamená, že bez ověření PIN kódem, heslem nebo biometrickými údaji se nedostanete ani k přehledu věrnostních karet, jízdenek nebo palubních lístků. Změna se začíná objevovat s verzí 25.18 na telefonech Pixel i Samsung.

Peněženka Google vyžaduje verifikaci před zobrazením obsahu. Ukáže se pouze logo a aktivuje se snímač otisků prstu (pokud jej využíváte). Na screenshotu se nenachází, odstranil jej z něj systém (zdroj: 9to5Google)

Z pohledu bezpečnosti dává nové opatření smysl. Peněženka Google dnes totiž může uchovávat mnohem víc citlivých údajů než jen platební karty. Mnozí v ní mají nahrané digitální řidičské průkazy, studentské průkazy, klíče od domu nebo auta, palubní lístky i zdravotní informace. Faktem je, že tyto položky by skutečně měly být chráněny dodatečnou vrstvou zabezpečení.

Podobné změny i na hodinkách s Wear OS

Google podle všeho zvažuje nebo testuje podobná bezpečnostní opatření i na hodinkách s operačním systémem Wear OS. Několik uživatelů na platformě Reddit hlásí, že musí zadávat PIN kód při každé bezkontaktní platbě provedené z hodinek. Jeden z uživatelů kontaktoval podporu Googlu a bylo mu sděleno, že „toto je jedno z bezpečnostních opatření, která Google zavádí pro ochranu transakcí a soukromí účtů“.

Ideální by byla možnost volby

Změna v Peněžence Google na chytrých telefonech zatím nebyla oznámena, a tak se pravděpodobně jedná pouze o test. Dle mého názoru bude zpětná vazba spíše negativní, tudíž by dávalo smysl, kdyby tvůrci do nastavení aplikace implementovali přepínač, který by uživatelům dal možnost volby. Pokud si budou přát vyšší úroveň zabezpečení, jednoduše si ji povolí.

Jak vnímáte novou bezpečnostní funkci v Google Wallet?

Zdroje: 9to5Google, Android Police