Peněženka Google chystá novinku: platební kartu přidáte pouhým přiložením

Google se už delší dobu snaží udělat z aplikace Peněženka Google skutečně univerzální nástroj pro správu platebních karet, věrnostních programů, dárkových poukazů i jízdenek. A vypadá to, že další zjednodušení je na cestě. Podle nálezů v nejnovější beta verzi Služeb Google Play (25.16.33) pracuje Google na možnosti přidávat platební karty do Peněženky Google prostým přiložením k telefonu přes funkci NFC.

Funkce by se měla objevit v sekci aplikace „Přidat do Peněženky“ nebo „Přidat platební kartu“. Stačilo by přiložit kartu k zadní části telefonu a počkat na vibraci, která potvrdí, že NFC čtečka kartu rozpoznala.

Google Wallet Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Z karty by tato funkce měla přečíst číslo a datum expirace. CVV kód (tříciferný bezpečnostní kód na zadní straně) si ale pravděpodobně budete muset zadat ručně – podobně jako je tomu například při skenování karty fotoaparátem.

Komu se Peněženka Google takto vylepší?

Podpora přidávání karet založená na principu NFC bude logicky dostupná jen na telefonech, které NFC technologii mají – což dnes splňuje drtivá většina moderních zařízení. Přesto zatím není jisté, jestli bude funkce nasazená globálně, nebo pouze ve vybraných regionech.

Pro srovnání: Apple Peněženka podobnou možnost zavádí s iOS 18, ale také zatím ne ve všech zemích.

Google zatím přitom oficiálně neoznámil, kdy přesně funkce půjde mezi běžné uživatele, ale vzhledem k tomu, že se již objevila v beta verzi Služeb Play, může to být otázkou několika měsíců.

Malé vylepšení, které může mít velký dopad

I když jde o relativně jednoduchou změnu, přidávání karet přes NFC udělá celý proces ještě pohodlnější. Uživatelé si tak budou moci během pár sekund naskenovat novou kartu bez nutnosti lovit čísla a datumy z karty manuálně nebo nastavovat kameru.

Peněženka Google tímhle krokem ukazuje, že digitalizace každodenních návyků nemusí být složitá – stačí malá vylepšení, která ušetří čas a zpříjemní uživatelskou zkušenost.

Ocenili byste takovou funkci?

Zdroj: Android Police