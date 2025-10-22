Pecka.TV: otestovali jsme službu, která dělá čest svému jménu Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Televizní vysílání poskytované skrze internet roste neustále na popularitě Dokonce na toto technické řešení přecházejí i tradiční poskytovatelé, kteří jej nabízí namísto klasické "kabelovky" Vedle těch je zde se svými zajímavými nabídkami řada alternativních služeb, a na jednu takovou se dnes podíváme Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 22.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Na současném trhu nalezneme slušnou řádků poskytovatelů online televizního vysílání (IPTV, chcete-li). Řada z nich se přitom od sebe až překvapivě liší. Zásadní rozdíly mohou panovat nejen v programové nabídce a ceně, ale i přívětivosti rozhraní, podpoře jednotlivých platforem nebo třeba maximálním množství souběžných streamů. My se dnes podíváme na službu Pecka.TV, která před pár dny oslavila svůj první rok. Co nabídne v porovnání se svou konkurencí a je v praxi opravdu tak peckovní? To ukáže náš test. Jak to celé vlastně funguje? Ceny tarifů Pecka.TV Rozhraní, aneb jak se Pecka používá V nastavení naleznete vše potřebné Pecka.TV je v mnoha ohledech vážně pecka Jak to celé vlastně funguje? Pokud patříte spíše mezi konzervativnější uživatele a dosud nemáte s žádnou podobnou službou zkušenost, mám pro vás dobrou zprávu. Pro její sjednání nemusíte nikam volat, zajišťovat instalaci či nic podobného. Vše funguje podobně jako třeba Netflix. Jednoduše se zaregistrujete, vyberete plán předplatného a můžete sledovat. Pecka.TV pak nabízí možnost vyzkoušet tarif s výstižným názvem „Zlatá střední“ na 7 dní za 1 Kč. Uživatel tak nekupuje zajíce v pytli a má dostatek času na otestování, zda u něj vše funguje jak má a služby s rozhraním Pecka.TV mu vyhovují. Nutno pak dodat, že – stejně jako u zmíněného Netflixu – následně platíte měsíční předplatné. Pochopitelně vás tak neváže žádná smlouva ani závazek a opakované měsíční platby tak můžete kdykoli zrušit. Zrovna tak můžete plynule přecházet mezi tarify a to oběma směry, tedy jak z levnějšího na dražší, tak naopak. Pecku si užijete na celé řadě platforem Ačkoli lze Pecka.TV stále považovat za poměrně mladou službu, nabídka podporovaných platforem na to zdaleka nevypadá. Vyzdvihnout musím podporu televizorů Hisense, které se řadí mezi velmi dobře prodávané, nabídka aplikací pro ně je však zatím obecně spíše skromná. Pokud však nemáte chytrou televizi vůbec, anebo je staršího data výroby, budete ji muset dovybavit. Na trhu je celá řada krabiček s Google TV a použitelné kousky přitom pořídíte již za něco málo přes tisícovku. Aktuálně lze službu spustit na následujících zařízeních: GoogleTV (AndroidTV) Androd iOS & iPadOS nejrozšířenější webové prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, atd.) Samsung TV (modelový rok 2020 a novější) LG TV (modelový rok 2017 a novější) Hisense TV (modelový rok 2022 a novější) AppleTV herní konzole Xbox Series Přehledná nabídka má i drobná úskalí Oproti většině poskytovatelů nabízí Pecka.TV poměrně přímočarou nabídku bez různých doplňkových balíčků a služeb. Nenajdete zde tedy obligátní balíčky jako Sport, Filmy, Dokumenty ale pokud chcete rozšířit portfolio svých programů, zvolíte rovnou vyšší úroveň předplatného. Na jednu stranu to pro někoho může znamenat horší flexibilitu a nutnost platit i za programy, které nevyžaduje. Na stranu druhou jsou příplatky mezi jednotlivými tarify Pecka.TV rozumně odstupňované. Naopak doplňkové balíčky často cenu dané služby ve finále výrazně prodražují. Osobně jsem tedy spokojený s řešením, které testovaná služba zvolila. Konkrétně je pak nabídka rozdělena do celkem šesti tarifů a tří různých skladeb kanálů. Pouze nabídka základního tarifu se 103 kanály je pak poměrně osekaná co se týče sportovních, dětských a dokumentárních stanic – zde čekejte opravdu jen základ. Prostřední tarify se 147 stanicemi pak již nabídnou poměrně pestrý výběr i v těchto kategoriích a vše uzavírají tarify se 162 stanicemi. Aktuální nabídku stanic pak naleznete na webu služby Pecka.TV. Za sebe mohu říct, že mi v nabídce žádná stanice zásadně nechybí a naopak kvituji přítomnost Spektrum HD, které si oblíbila manželka a překvapivě zdaleka ne každá podobná služba jej nabízí. Udělal jsem si menší anketu i v rámci rodiny a přátel a vedle absence stanic HBO, jejichž absenci si dokážu vysvětlit vyšší cenou, jsme narazili pouze na jedinou stanici, která v nabídce Pecka.TV chybí a sice Warner TV. Té je trochu škoda, vzhledem k tomu, že řada služeb ji nabízí již nejnižšího tarifu. V neposlední řadě pak nesmím opomenout tarify rozšiřující služby na více zařízení. V základu máte totiž možnost přehrávat na jednom (v případě nejlevnějšího tarifu) respektive dvou (v případě dvou dražších tarifů) zařízeních současně. Pokud byste chtěli mít možnost přehrávat na třech, čtyřech nebo dokonce šesti zařízeních současně, musíte volit z k tomu určených tarifů. Jediný tarif pro tři pak obsahuje 147 kanálů, tarify pro 4 a 6 současně sledujících obsahují již „plnou palbu“ přičemž nejvyšší tarif obsahuje bonus v podobě přeskakování reklam na stanicích Primy. Zde bych měl drobnou technickou výtku, neboť automatické přeskakování je přibližně o minutu posunuté a vy tak přicházíte o kousek pořadu abyste ještě viděl posledních několik reklam. Reálně to však nevidím jako velký problém. Ceny tarifů Pecka.TV Název tarifuPočet stanicPočet souběžných sledováníPřeskakování reklam na PriměCenaPro nenáročné1031NE149 KčZlatá střední1472NE249 KčPlná palba1622NE299 KčPro tři1473NE349 KčPro čtyři1624NE399 KčPro šest1626ANO599 Kč Rozhraní, aneb jak se Pecka používá Neméně důležitým parametrem je u každé IPTV služby její rozhraní. Sám jsem vyzkoušel již poměrně slušnou řádku podobných služeb a opravdu nebylo jednoduché nalézt takové, které v sobě kloubí rozumnou cenu, dostatečnou programovou nabídku a uživatelsky přívětivé rozhraní. Bez chození okolo horké kaše však mohu s klidným svědomím prohlásit, že Pecka.TV se mezi takové služby řadí. V první řadě musím ocenit rychlost, s jakou aplikace na všech platformách funguje. Testoval jsem ji na TV Hisense s VIDAA OS, TV TCL s Android TV, Chromecast s Google TV, v podobě Android aplikace na Chromebooku, na iPadu a v neposlední řadě pochopitelně i na telefonu s Androidem. Všude přitom běžela plynule a bez potíží se stabilitou. A musím dodat, že TV s Andoidem není zrovna nejnovější kousek a již se notně zadýchává. Ještě, než si ale budete moci Pecka.TV na vybraném zařízení užít, musíte jej spárovat. Zatímco do mobilní aplikace a na web se přihlásíte klasicky, pomocí mailu a hesla, pro spárování televizoru potřebujete párovací kód. Ten naleznete po přihlášení na web v nastavení účtu. Stačí zadat název daného zařízení a vygenerovat kód, který následně vložíte do aplikace v televizoru. Pak si již stačí zvolit profil (či založit nový) a přejít na domovskou stránku složenou převážně z pásů karet / plakátů. V těchto pásech naleznete různý obsah. Naposledy sledované stanice, rozkoukané pořady, nejpopulárnější pořady z předešlého dne, nebo tématicky sloučené pořady či televizní stanice. Nalezneme zde tak pás věnovaný filmům s nejlepším hodnocením, českým filmům, či třeba akčním pořadům. Domovská obrazovka v podobě pásů karet Domovská obrazovka tak v mnohém připomíná hlavní nabídku streamovacích platforem. Hlavním rozdílem zde je fakt, že zde nestreamujete přímo samotný film či pořad ale záznam vysílání pomocí zpětného přehrávání. Obvykle zde pak pořady vydrží až dva týdny poté, co byly v televizním vysílání. Čistě rozhraní pro televizory pak obsahuje i pás s menu, které vás zavede na živé vysílání naposledy spuštěné stanice, hledání, televizní program, nahrávky, oznámení a skupiny stanic. Poslední jmenované, tedy skupiny stanic, pak fungují tak, že po jejich přepnutí se v programu budou zobrazovat pouze stanice zahrnuté do dané skupiny. Navíc si můžete pořadí stanic v každé skupině libovolně přeskládávat. U programu žádné zásadní novinky nečekejte. Vertikálně zde procházíte jednotlivé stanice a horizontálně se posouváte v čase. Žádné extra novoty nečekejte ani v samotném přehrávači. Vedle ovládání přehrávání a časové osy je zde pouze spodní pás s doporučenými pořady. Trochu zmatečný mi připadá přechod ze zpětného přehrávání na aktuální vysílání. V rozhraní k tomu není určeno žádné tlačítko, na aktuální vysílání se totiž dostanete stiskem tlačítka zpět a potvrzením kontextové volby. Při ovládání rozhraní se vám pak bude hodit ovladač s barevnými tlačítky, která slouží jako zkratky k některým funkcím. Poradíte si si sice i bez nich, jednotlivé akce ale zaberou o pár kliknutí víc. Nahrávání pořadů nesmí chybět Podobně, jako u většiny IPTV služeb, ani u Pecka.TV nesmí chybět nahrávání pořadů. Nepředstavujte si to však jako stahování daného pořadu na místní úložiště. V podstatě totiž jde o online archiv, do kterého si můžete daný pořad odložit pro pozdější přehrání. Takto lze nahrát pořad dostupný skrze zpětné zhlédnutí, aktuálně vysílaný, nebo lze nahrání nastavit pro pořad, který teprve v TV poběží. Maximální doba, po kterou pak může být uložený je 30 dní a limitováno je i množství nahrávek a to do celkové doby trvání 100 hodin. Šikovná je i funkce pro pravidelné nahrávání, kterou můžete nastavit třeba aby vám neunikl žádný díl vašeho oblíbeného seriálu. Současně můžete mít nastaveno pravidelné nahrávání až 5 pořadů. V nastavení naleznete vše potřebné Chybět pochopitelně nesmí ani detailní nastavení. To je přístupné buď na webu, nebo v samotném televizoru. Pokud plánujete častěji sledovat Pecka.TV skrze mobilní zařízení s Androidem nebo iOS / iPadOS, počítejte s tím, že v mobilní aplikaci nejsou dostupné prakticky žádné možnosti úprav nastavení a perzonalizace. U zbylých platforem si však nemám prakticky nač stěžovat, neboť je v nastavení vše podstatné. Vedle zmíněného nastavení pořadí kanálů a vytváření vlastních seznamů si můžete vytvořit i vlastní pásy dle vámi definovaných podmínek. Ty tak mají nejen uživatelsky definovanou podobu (na výšku, na šířku nebo velký obrázek), ale doporučují pořady dle vámi zadaného klíče. Ten se může skládat z formátu, žánru, hodnocení nebo třeba kanálu, na kterém byl pořad vysílán. Jedná se o šikovnou vychytávku, která mi několikrát doporučila pořad, který mě zajímal, ale jinak by mi patrně unikl, protože byl například vysílaný na stanici, kterou obvykle nesleduji. Užitečné může být i nastavení časovačů, které Pecka.TV nabízí. Od času pro skrytí přehrávače, přes prodlevu při volbě kanálu až po dobu, jakou je nutno pořad sledovat, aby se vám po předčasném přerušení sledování následně zobrazoval v nabídce „Tvoje rozkoukané pořady“. V nastavení pak pochopitelně nechybí ani rodičovský zámek na uživatelsky definované kanály. Platí pak, že jednotlivá nastavení se vždy váží ke zvolenému profilu. Nastavení kvality obrazu naleznete v přehrávači, na výběr je 540p, 720p a 1080p rozlišení. Dle tvůrců služby by pro 720p měl stačit již 6Mbit/s internetové připojení. Osobně jsem službu zkoušel na TV na samém konci dosahu Wi-Fi sítě, kde jsem naměřil nejen vysoký ping, ale i nízkou, 15 Mbit/s rychlost stahování a u živého vysílání jsem nezaznamenal v plné kvalitě jediný problém. V případě zpětného zhlédnutí jsem pozoroval delší načítání a během hodiny se mi jednou stalo, že došlo asi k 5s zamrznutí. Kvalita streamu pak odpovídá danému rozlišení. Rozhodně jsem nezaznamenal odchylky od standardů, které podobné služby nabízejí. Navíc je datový tok stabilní a při kvalitním internetovém připojení nedochází ke snižování kvality obrazu, artefaktům či pomalému načítání do plného rozlišení. Pecka.TV je v mnoha ohledech vážně pecka Osobně jsem za poslední roky vyzkoušel celou řádku IPTV služeb, ať už v rámci recenzí, nebo čistě soukromě. Důvodů, proč volím zrovna IPTV služby mám přitom několik. V první řadě nechci mít v dnešní době u TV další krabičku navíc čistě kvůli televiznímu vysílání a zároveň chci mít možnost si TV občas pustit i na notebooku či tabletu. V neposlední řadě jsem jen příležitostný televizní divák a v drtivé většině případů je pro mě TV jen pozadí při práci a tak se mi, nepřekvapivě, nechce za danou službu platit víc než musím. I to jsou jedny z důvodů, proč jsem ve výsledku se službou Pecka.TV nadmíru spokojen. V první řadě musím ocenit přehlednou nabídku bez jakýchkoli háčků. Někdo možná bude namítat, že by raději měl k dispozici rozšiřující balíčky a to jak na programy, tak třeba na rozšíření počtu souběžných streamů – aby zbytečně neplatil za něco, co nevyužívá. Ve finále však zjistíte, že ona rozšíření u většiny konkurentů stojí víc, než vyšší tarif Pecka.TV. Osobně bych jako samostatný balíček ocenil snad jen přeskakování reklam na Primě – aby uživatel nemusel platit nejvyšší tarif, nebo naopak za něj platil míň v případě, že potřebuje přehrávání na 6 zařízeních současně. Zda je programová nabídka dostatečná či nikoli pak musím nechat na potenciálních uživatelích a jejich preferencích. Pochválit musím rozhraní služby. Jak jsem již zmínil, vyzkoušel jsem asi většinu IPTV služeb u nás a jen opravdu málo z nich nabízí rozhraní, o kterém bych mohl s klidným svědomím prohlásit, že je uživatelsky přívětivé. Navíc se jedná o služby z vyšších pater cenového spektra. I vzhledem ke krátké době na trhu a faktu, že Pecka.TV patří mezi nejlevnější IPTV služby u nás, mě kvalita a přívětivost uživatelského rozhraní mile překvapila. Jistě, nějaké drobnosti ke zlepšení by se zde našly, v žádném případě ale nejde o nic zásadního. A široká podpora platforem zahanbující i mnohem větší hráče je pak ta správná třešnička na „peckovním“ dortu. Snad jen mobilním verzím aplikace by ještě tvůrci mohli věnovat trochu péče.

Klady
přehledná nabídka bez závazků
přívětivá cena
široká podpora platforem
rychlé a uživatelsky přívětivé rozhraní
solidní programová nabídka
podpora až 6 současných streamů

Zápory
omezené možnosti mobilní aplikace
pro přeskakování reklam na primě nutno platit za nejdražší tarif

Hodnocení redakce: 90 %

Máte zkušenosti s nějakou IPTV službou?

O autorovi
Vašek Švec
Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi 