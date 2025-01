Chystají se chytré hodinky s e-paper displejem a dlouhou výdrží. Oblíbená značka vstává z hrobu

Reklama

Pokud se o chytré hodinky zajímáte už delší dobu, tak jste kromě největších výrobců jistě zaznamenali i menší, ale o to zajímavější značky. K té nejpůsobivější patřila společnost Pebble, která vznikla díky neuvěřitelně úspěšné kampani na portálu Kickstarter v roce 2012, kdy dokázala vybrat 10,3 milionu dolarů na vývoj chytrých hodinek. Měla skvěle nakročeno, uživatele zaujala, jenže pak přišly problémy s penězi.

V roce 2016 nastal definitivní konec – Pebble nejprve pohltil Fitbit a ten následně koupil Google. Zakladatel malé firmičky Eric Migicovsky nicméně nepřestal ztrácet naději na návrat. I když skončila oficiální podpora pro Pebble, ty dál fungovaly díky komunitní podpoře Rebble. A pak Google udělal jeden velký ústupek, který by mohl ještě všechno změnit – systém PebbleOS vydal jakožto open source.

Znovuobnovené Pebble možná přijdou

Díky tomu začal Migicovsky zase snít o návratu. A tentokrát to myslí hodně vážně. Na svém profilu na sociální síti X napsal, že Pebble přinese zase zpátky. Poučil se prý ze všech svých předchozích chyb a hodlá na to jít úplně jinak. „Buduji malou, úzce zaměřenou společnost na výrobu těchto hodinek. Důraz je kladen na udržitelnost. Chci dál vyrábět skvělé gadgety,“ napsal na svém blogu.

A proč byste v tuto chvíli měli zpozornět? Protože Pebble se od svých současných konkurentů v mnohém lišily – a lišit se mají i nadále. Zaprvé mají dostat neotřelý e-paper displej, který nesvítí, ale naopak je odrazivý. Méně unavuje oči, ale i na slunci je dobře čitelný. Uživatelé navíc budou mít k dispozici přes 16 000 různých ciferníků.

Hodinky Pebble by mohly dostat také svá klasická tlačítka pro ovládání hudby, takže se ani nemusíte dívat na displej a složitě na něm něco dohledávat. Další předností hodinek Pebble byla odjakživa velmi dlouhá výdrž baterie, která by se snad měla dostat i do chystaných modelů. A v neposlední řadě by měly mít řadu chytrých funkcí, jimiž disponuje i konkurence a které mívaly už za časů své největší slávy: notifikace, budík, sledování spánku, krokoměr, ovládání hudby, předpověď počasí nebo kalendář.

Pořád ještě samozřejmě není jasné, jestli nové chytré hodinky Pebble vzniknou, kdy by se mohly dostat na trh a jak budou financovány. Je možné, že jejich nadšený zakladatel odstartuje novou crowdfundingovou kampaň. A stejně tak je možné, že celý jeho plán zkrachuje. Ale určitě bude zajímavé sledovat ho na jeho cestě za znovuoživením dříve populární značky.

Zdroj: X, Repebble, Eric Migi