Uniká další info k Xiaomi Mi 10. Jeho sílu potvrzuje obří skóre z AnTuTu

Někdy během února letošního roku by mělo dojít k velkému střídání. V čele flotily Xiaomi telefonů by se měla objevit nová vlajková loď s názvem Mi 10. O tomto čínském smartphonu zatím nepadlo téměř žádné oficiální slovo, ale kolotoč úniků a spekulací samozřejmě v posledních týdnech nabírá na obrátkách. Po nedávno zveřejněných specifikacích teď přišly na řadu i obrázky. Jak je již u čínských přístrojů zvykem, pocházejí ze sociální sítě Weibo. “Tipéři” tam zveřejnil spekulativní render i fotku telefonu a také údajný zápis z benchmarku AnTuTu. Z výsledku je patrné, že parametry Xiaomi Mi 10 budou opravdu exkluzivní.

Nejprve ale k designu. Na fotce je vidět vertikální pruh se čtyřmi foťáky, zbytek je úmyslně rozmazaný. Fotografická výbava by se měla ve standardním a Pro modelu lišit. Vybavenější verze má mít 108megapixelový hlavní senzor od Samsungu a k němu pomocníky s hodnotami 48 + 12 + 8 megapixelů. Parametry objektivů u základního modelu Xiaomi Mi 10 by měly být 64 + 20 + 12 + 5 megapixelů, přičemž hlavní senzor obstará Sony. Následný render pak ukazuje kompletní přední i zadní stranu. Pro znepřátelené tábory fanoušků průstřelů a výřezů má pak nápovědu k finálnímu řešení v této oblasti. Vypadá to, že Mi 10 bude mít průstřel. A to vlevo nahoře. Displej by měly objímat ze všech čtyř stran tenké rámečky.

Ve zmíněném AnTuTu benchmarku byl dle očekávání překonán stávající rekord. A to ve velkém stylu. Nové Xiaomi (a tady není úplně jasné, jestli šlo o standardní, nebo Pro verzi) podle uniklého obrázku dosáhlo impozantního skóre 560 217 bodů. V oficiálních prosincových tabulkách je zatím na prvním místě herní ROG Phone 2 s hodnotou 506 832 bodů.

My pokládáme obrázek s výsledkem za velmi reálný, neboť má být telefon vybaven aktuálně nejsilnějším čipsetem světa Qualcomm Snapdragon 865 s grafickým procesorem Adreno 650. Parametry Xiaomi Mi 10 jsou nyní na výslunní, ale můžeme očekávat, že další rekordy benchmarků budou v roce 2020 posunovat všechny přístroje s těmito výkonnými “střevy”.

Xiaomi telefony přijdou o dvě MIUI aplikace. Zmizí i nahrávání hovorů čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zajímají vás výsledky telefonů v benchmarcích?

Zdroj: gizmo