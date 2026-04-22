Nejlevnější 65" OLED televize v Česku! Tenhle Panasonic umí Dolby Vision a má 120 Hz Panasonic TB-65Z60AEG je 65palcová OLED televize se 4K rozlišením, Dolby Vision, Dolby Atmos a chytrým systémem TiVo OS Původně 44 990 Kč, nyní na Planeo.cz s kódem PLANEODNY_30 za 20 990 Kč — reálná úspora přes 24 tisíc korun Vůbec nejlevnější 65" OLED na českém trhu — konkurence je o 2 až 4 tisíce korun dráž Jakub Kárník Publikováno: 22.4.2026 Získat 65palcovou OLED televizi pod 21 tisíc korun zní poměrně zajímavě. A přesto právě to se teď na českém trhu děje. Panasonic TB-65Z60AEG je na Planeo.cz za 20 990 Kč po uplatnění kódu PLANEODNY_30. Z původní ceny 44 990 Kč je to pokles téměř o polovinu. Při srovnání napříč trhem se jedná o vůbec nejlevnější 65″ OLED v Česku — všechny ostatní modely od LG, Samsungu nebo Philipsu startují minimálně o dva až čtyři tisíce výše. Proč dává tahle nabídka mimořádný smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou OLED televizi s hlubokou černou a vynikajícím kontrastem za minimum peněz. Na sledování filmů, seriálů a sportovních přenosů to bude zážitek jako z kina.⚠️ Zvažte, že 20W reproduktory jsou spíš průměr — pro plný zážitek zvažte externí soundbar. A chytrý systém TiVo OS je zajímavá alternativa, ale není tak rozšířený jako Google TV nebo webOS.💡 Za 20 990 Kč dostanete 65″ OLED panel se 4K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz, podporou všech HDR formátů (HDR10, HDR10+, Dolby Vision a HLG), herní režim Game Mode Plus s HDMI 2.1, Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth a ovládání přes Google Home a Amazon Alexa. Proč dává tahle nabídka mimořádný smysl OLED panely jsou pořád vrcholem současné zobrazovací technologie — každý pixel svítí samostatně a dokáže se úplně vypnout, což přináší dokonalou černou a nekonečný kontrast, který žádná LED nebo Mini LED technologie nedokáže stoprocentně napodobit. Stejně důležité jsou i pozorovací úhly — na OLEDu obraz ze strany nic neztrácí na barvách, takže pokud máte širší obývací pokoj nebo ve skupině koukáte z různých míst, obraz bude všude stejně dobrý. Panasonic u tohoto modelu sází na čipset 4K Colour Engine, který zajišťuje přirozené barvy a přesné vyvážení kontrastů. Pro hráče tu je Game Mode Plus s HDMI 2.1 a speciálním ovládacím panelem Game Control Board, přes který rychle vyladíte nastavení pro různé herní žánry. Obnovovací frekvence 120 Hz zvládne PlayStation 5 nebo Xbox Series X naplno. Co se zvuku týče — Dolby Atmos v kombinaci s integrovanými reproduktory odvádí slušnou práci pro filmy, ale takovou televizi bych rozhodně doplnil o soundbar. A konečně — bezrámečkový stříbrný design skutečně působí elegantně a zapadne do většiny moderních obývacích pokojů. S čím počítat Férová zmínka — TiVo OS je relativně nový systém na trhu. Panasonic ho nasadil jako alternativu ke Google TV nebo Fire TV, a přestože v něm najdete všechny hlavní streamovací aplikace (Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max, OnePlay), rozhraní se může někomu jevit jinak, než na co je zvyklý z LG nebo Samsungu. Televize má klasický OLED panel (nikoli QD-OLED nebo MLA), takže na maximálním jasu za jasného slunečního dne nebude tak svítivá jako moderní Mini LED konkurence — v zatemněné místnosti ale OLED všechny porazí. Preferujete u televize OLED hlubokou černou, nebo raději sáhnete po jasnějším Mini LED panelu?