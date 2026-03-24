Tohle je prý Oura Ring 5. Dostat má větší senzory s přesnějším měřením

Server Android Headlines zveřejnil exkluzivní rendery chytrého prstenu Oura Ring 5 více než rok před očekávaným uvedením Prsten nabídne zaoblenější design v šesti barevných variantách včetně nové barvy Deep Rose Optické senzory jsou výrazně větší a slibují přesnější měření srdečního tepu i SpO2

Adam Kurfürst Publikováno: 24.3.2026 06:00

Chytré prsteny zažívají v posledních letech výrazný rozmach a Oura patří mezi nejvýznamnější hráče na tomto trhu. Zatímco model Oura Ring 4 dorazil do prodeje teprve v říjnu 2024 s cenou 349 dolarů, server Android Headlines nyní přichází s exkluzivním únikem, který odhaluje podobu a specifikace jeho nástupce. Oura Ring 5 by se měl objevit na trhu až koncem roku 2027, tedy přibližně rok a tři čtvrtě od dnešního dne. Zaoblenější design pro menší riziko poškrábání Šest barevných variant včetně nové Deep Rose Větší senzory pro přesnější měření Nabíjení a výdrž baterie se nemění Uvedení za více než rok Zaoblenější design pro menší riziko poškrábání Podle uniklých renderů Oura u páté generace provádí pouze drobné úpravy designu. Vnější polovina prstenu je více zaoblená než u předchůdce, což vytváří plynulejší přechod k syntetickému krytu na vnitřní straně. Výsledkem je vzhled, který více připomíná klasický prsten. Praktickým důsledkem tohoto designového rozhodnutí by mělo být menší riziko poškrábání displeje smartphonu nebo tabletu. Právě ostřejší hrany některých chytrých prstenů totiž uživatelům způsobují problémy při běžném používání dotykových zařízení. Šest barevných variant včetně nové Deep Rose Oura Ring 5 bude k dispozici v šesti různých provedeních. V nabídce zůstávají lesklé varianty černá, stříbrná a zlatá, k nimž se přidává matná černá (pravděpodobně pod názvem Stealth) a stříbrná s kartáčovaným povrchem. Zajímavou změnou je nahrazení dosavadní barvy Rose Gold novou variantou Deep Rose (na obrázku v předchozí kapitole). Ta má působit spíše bronzově-růžově než zlatě, což by mohlo oslovit uživatele preferující decentnější barevné provedení. Větší senzory pro přesnější měření Největší změny se odehrávají pod povrchem. Optické senzory na vnitřní straně prstenu jsou podle uniklých obrázků výrazně větší než u modelu Ring 4. Oura rovněž upravuje jejich rozmístění a přidává více červených a zelených LED diod. Tyto úpravy by měly přinést přesnější měření srdečního tepu a saturace kyslíku v krvi (SpO2). Zda Oura Ring 5 nabídne také zcela nové typy senzorů, zatím není známo. Společnost nicméně již dříve podala patent na technologii kontinuálního měření krevního tlaku, takže by tato funkce mohla být jedním z hlavních lákadel nové generace. Nabíjení a výdrž baterie se nemění Z úniku vyplývá, že Oura zachová stávající systém nabíjení. K dispozici bude jak objemnější domácí nabíječka, tak kompaktní nabíjecí pouzdro vhodné na cesty. Design obou doplňků se prakticky nemění. Co se týče výdrže baterie, ta by měla zůstat na srovnatelné úrovni jako u Ring 4, tedy přibližně 5 až 8 dní na jedno nabití. Oura se zjevně zaměřuje spíše na vylepšení zdravotního sledování než na prodloužení výdrže. Uvedení za více než rok Oura nevydává nové generace svých prstenů každý rok – typicky mezi jednotlivými modely uplynou 3 až 4 roky. Ring 4 dorazil v říjnu 2024, takže uvedení Ring 5 koncem roku 2027 odpovídá tomuto cyklu. Vzhledem k tak vzdálenému termínu je třeba brát uniklé informace s rezervou. Finální podoba i specifikace se mohou ještě změnit. Přesto jde o zajímavý pohled na směřování jednoho z nejúspěšnějších výrobců chytrých prstenů na trhu.

Zdroje: Android Headlines, Notebookcheck

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.