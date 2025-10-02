TOPlist

Oura Ring 4 dostává nádherné keramické varianty. Známe české ceny

  • Společnost Oura uvedla na trh keramické varianty chytrého prstenu Ring 4 ve čtyřech nových barvách
  • Keramické verze jsou s tloušťkou 3,51 mm o něco větší než titanové modely, ale nabízí vyšší odolnost a barvy, které časem nevyblednou.
  • K novým prstenům představila značka také nabíjecí pouzdro s kapacitou pěti plných nabití za cirka 2 tisíce

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.10.2025 12:00
Ikona komentáře 0
oura ring 4 ceramic vsechny varianty u sebe

Společnost Oura, známá svými chytrými prsteny pro sledování zdraví, představila keramické varianty prstenu Ring 4. Na rozdíl od standardních titanových modelů přichází keramické verze v daleko živějších barvách a údajně i s vyšší odolností proti poškrábání. Nová provedení jsou na oficiálním e-shopu výrobce k dispozici za cenu 549 eur (13 300 Kč v přepočtu), Alza je pak v předprodeji nabízí za 14 390 Kč.

Keramika přináší pestré barvy a vyšší odolnost

Nové keramické prsteny Oura Ring 4 jsou k dispozici ve čtyřech atraktivních barvách – Midnight (tmavě modrá), Petal (růžová), Tide (mátově zelená) a Cloud (bílá). Na rozdíl od kovových modelů, kde barvy vznikají povrchovou úpravou, jsou keramické prsteny zbarveny přímo v materiálu, takže jejich barva časem nevybledne. To byl podle výrobce problém u některých dřívějších modelů, například u růžově zlaté varianty předchozí generace.

oura ring 4 ceramic midnight
oura ring 4 ceramic petal
oura ring 4 ceramic tide
oura ring 4 ceramic cloud

Společnost použila zirkoniovou keramiku, která vyniká vysokou tvrdostí a odolností proti poškrábání. Oura dokonce uvádí, že materiál je natolik tvrdý, že může způsobit odření některých kovů, se kterými přijde do kontaktu. Pro maximální pohodlí a výkon zůstává vnitřní část prstenu titanová.

OBJEDNAT KERAMICKOU VERZI

Keramické modely jsou s tloušťkou 3,51 mm o něco větší než standardní titanové verze s 2,88 mm. Také hmotnost se zvedla – od 5,1 do 8,1 g oproti 3,3 až 5,2 g u titanových modelů. Prsteny jsou k dispozici ve všech velikostech od 4 do 15.

Nabíjecí pouzdro pro delší výdrž na cestách

Spolu s novými keramickými variantami Oura představila i dlouho očekávanou nabíjecí krabičku za 99 dolarů (přibližně 2 000 Kč). Pouzdro dokáže uložit energii až na pět plných nabití prstenu, což teoreticky znamená několik týdnů používání bez přístupu k elektrické síti. Samotný prsten v krabičce nabijete z nuly na sto procent za zhruba 90 minut, stejnou dobu zabere i nabití samotného pouzdra.

oura ring nabijeci krabicka

Nabíjecí krabička je vyrobena z hliníku a disponuje indikátorem nabíjení. K napájení slouží USB-C konektor. Pouzdro je specifické pro konkrétní velikost prstenu, takže si uživatel musí vybrat variantu odpovídající jeho velikosti Oura Ring.

Jak se vám líbí nové keramické verze chytrého prstenu Oura? Zaujaly vás pestré barvy?

Zdroje: Oura, The Verge, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Rogbid SR08 Ultra chytrý prsten s displejem

Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon

Adam Kurfürst
17.12.2024
Samsung Galaxy Ring 2

Uvidíme očekávaný Galaxy Ring 2 už v lednu? Samsung nás prý plánuje překvapit

Jana Skálová
30.12.2024
Xiaomi Black Shark prsten

Nový prsten od Xiaomi je na světě! Stojí pakatel, má LED světýlko a jde s ním ovládat mobil

Adam Kurfürst
15.4.2024
Casio prsten-hodinky na prstě

Nové miniaturní hodinky Casio se vejdou na prst. Vyměnitelná baterie má nečekanou výdrž, cena potěší

Jana Skálová
18.11.2024

Recenze Oura Ring 2: jak spát lépe a žít zdravěji? Skvělý prsten pro biohacking

Marek Houser
21.9.2022

Dokonalá funkce na zimu. Oura Ring nyní pozná, že na vás něco leze

Adam Kurfürst
7.12.2024