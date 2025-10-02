Oura Ring 4 dostává nádherné keramické varianty. Známe české ceny Hlavní stránka Zprávičky Společnost Oura uvedla na trh keramické varianty chytrého prstenu Ring 4 ve čtyřech nových barvách Keramické verze jsou s tloušťkou 3,51 mm o něco větší než titanové modely, ale nabízí vyšší odolnost a barvy, které časem nevyblednou. K novým prstenům představila značka také nabíjecí pouzdro s kapacitou pěti plných nabití za cirka 2 tisíce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Společnost Oura, známá svými chytrými prsteny pro sledování zdraví, představila keramické varianty prstenu Ring 4. Na rozdíl od standardních titanových modelů přichází keramické verze v daleko živějších barvách a údajně i s vyšší odolností proti poškrábání. Nová provedení jsou na oficiálním e-shopu výrobce k dispozici za cenu 549 eur (13 300 Kč v přepočtu), Alza je pak v předprodeji nabízí za 14 390 Kč. Keramika přináší pestré barvy a vyšší odolnost Nové keramické prsteny Oura Ring 4 jsou k dispozici ve čtyřech atraktivních barvách – Midnight (tmavě modrá), Petal (růžová), Tide (mátově zelená) a Cloud (bílá). Na rozdíl od kovových modelů, kde barvy vznikají povrchovou úpravou, jsou keramické prsteny zbarveny přímo v materiálu, takže jejich barva časem nevybledne. To byl podle výrobce problém u některých dřívějších modelů, například u růžově zlaté varianty předchozí generace. Společnost použila zirkoniovou keramiku, která vyniká vysokou tvrdostí a odolností proti poškrábání. Oura dokonce uvádí, že materiál je natolik tvrdý, že může způsobit odření některých kovů, se kterými přijde do kontaktu. Pro maximální pohodlí a výkon zůstává vnitřní část prstenu titanová. OBJEDNAT KERAMICKOU VERZI Keramické modely jsou s tloušťkou 3,51 mm o něco větší než standardní titanové verze s 2,88 mm. Také hmotnost se zvedla – od 5,1 do 8,1 g oproti 3,3 až 5,2 g u titanových modelů. Prsteny jsou k dispozici ve všech velikostech od 4 do 15. Nabíjecí pouzdro pro delší výdrž na cestách Spolu s novými keramickými variantami Oura představila i dlouho očekávanou nabíjecí krabičku za 99 dolarů (přibližně 2 000 Kč). Pouzdro dokáže uložit energii až na pět plných nabití prstenu, což teoreticky znamená několik týdnů používání bez přístupu k elektrické síti. Samotný prsten v krabičce nabijete z nuly na sto procent za zhruba 90 minut, stejnou dobu zabere i nabití samotného pouzdra. Nabíjecí krabička je vyrobena z hliníku a disponuje indikátorem nabíjení. K napájení slouží USB-C konektor. Pouzdro je specifické pro konkrétní velikost prstenu, takže si uživatel musí vybrat variantu odpovídající jeho velikosti Oura Ring. Jak se vám líbí nové keramické verze chytrého prstenu Oura? Zaujaly vás pestré barvy? Zdroje: Oura, The Verge, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrý prsten Oura Ring Mohlo by vás zajímat Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon Adam Kurfürst 17.12.2024 Uvidíme očekávaný Galaxy Ring 2 už v lednu? Samsung nás prý plánuje překvapit Jana Skálová 30.12.2024 Nový prsten od Xiaomi je na světě! Stojí pakatel, má LED světýlko a jde s ním ovládat mobil Adam Kurfürst 15.4.2024 Nové miniaturní hodinky Casio se vejdou na prst. Vyměnitelná baterie má nečekanou výdrž, cena potěší Jana Skálová 18.11.2024 Recenze Oura Ring 2: jak spát lépe a žít zdravěji? Skvělý prsten pro biohacking Marek Houser 21.9.2022 Dokonalá funkce na zimu. Oura Ring nyní pozná, že na vás něco leze Adam Kurfürst 7.12.2024