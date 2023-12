Baterie 22000 mAh a repro se 136 dB! Který telefon to umí?

Oukitel WP33 Pro je splněným snem pro lidi, kteří chtějí pořádnou výdrž

Baterie s kapacitou 22000 mAh není jedinou unikátní funkcí tohoto stroje

V hlavní roli fotoaparát? Kdeže, pozornost si zaslouží pořádný reproduktor

U moderních mobilních telefonů hraje klíčovou roli špičkový fotoaparát, výrobci se neustále předhánějí v novacích. Apple iPhone 15 Pro Max, OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra nebo Xiaomi 14 Ultra? Pro všechny je excelentní fotoaparát životně důležitý!

Ale co když jsou vaše priority jiné? Nebaví vás nabíjení každý den, ale raději byste energii doplňovali třeba jednou týdně v neděli večer. Řešení existuje, jmenuje se Oukitel WP33 Pro a kromě obrovské baterie nabízí například pořádný reproduktor.

OUKITEL WP33 Pro Rugged Phone – Loud and Clear, One Week On

Telefon nabízí displej s úhlopříčkou 6,6 palce, který je chráněný tvrzeným sklem Gorilla Glass. Rozlišení je 2408 x 1080 pixelů, obnovovací frekvence je bohužel jen 60 Hz. Jako procesor je použitý Mediatek Dimensity 6100+, který je spřažený s 8 GB operační paměti. Procesor není úplný rychlík, ale není to ani úplná ostuda. Vnitřní úložiště má kapacitu 256 GB, potěší podpora sítí páté generace. Hlavní fotoaparát má rozlišení 64 megapixelů, ten s nočním viděním pak 20 megapixelů. Opět jednou potkáváme také makro fotoaparát s rozlišením 2 megapixely.

22000 mAh je jen začátek…

A teď ta zajímavější čísla – hmotnost telefonu je 577 gramu. Něco přes půl kila není málo, ale baterie s kapacitou 22000 mAh zkrátka něco váží. Telefon by ale měl bez doplňování energie vydržet klidně týden běžného používání. Na příjmu pak ještě mnohem déle, ostatně Xiaomi 13 v tomto směru zvládlo na jedno nabití 19 dní. Hlasitost reproduktoru je 136 Db, to už je pořádný randál. Ale docela by mě zajímala kvalita zvuku, nejsem si jistý, jestli se dá fyzika ošidit. Ještě se vraťme ke konstrukci – telefon snese téměř jakékoliv zacházení. Nejenom že zde máme certifikace IP68 a IP69K, ale dokonce vojenský standard MIL-STD-810H.

Sám do obchodu určitě nepoběžím a Oukitel WP33 Pro si nekoupím. Ale jsem rád, že podobné telefony na trhu existují. Každý z nás od moderního mobilního telefonu očekává něco trošku jiného a pokud někdo chce pořádnou výdrž, nemusí s sebou nutně po kapsách nosit powerbanky. Ačkoliv dnes představený telefon je svým způsobem powerbanka s displejem a reproduktorem. A cena? Přibližně 6000 korun během startu prodeje.

Líbí se vám Oukitel WP33 Pro?

Zdroj: Oukitel