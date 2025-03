Jako David a Goliáš: Seznam.cz jde proti Googlu, stěžuje si na jeho praktiky u Androidu

O tom, že Google je na poli vyhledávačů zcela dominantní, už jsme vás informovali. A nejspíš byste si toho všimli i bez nás. Nicméně, představitelé mnoha států to tak nehodlají nechat, a proto se rozhodli začít technologické firmy krotit a nutit je, aby uvolnily místo svým menším konkurentům. I proto v EU vzniklo Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), které velké hráče omezuje.

Jak se ale ukazuje, některé velké společnosti si z nařízení Evropské komise nejspíš nedělají příliš těžkou hlavu. Upozornilo na to teď několik firem, mezi nimiž figuruje i tuzemský Seznam.cz nebo vyhledávač DuckDuckGo. Jejich zástupci sepsali otevřený dopis, v němž upozorňují, že Google porušuje mnoho svých závazků.

Dopis adresovali 2 členům Evropské komise, ale zároveň je volně dohledatelný na internetu. Mimo jiné se v něm píše, že i přes své sliby Google neumožňuje uživatelům, aby si své výchozí aplikace (tedy typicky vyhledávač Google) snadno přepnuli na ty od konkurence. Google přitom podle názoru signatářů měl zajistit, aby na všech mobilech či tabletech s Androidem byly snadno dohledatelné tyto možnosti a uživatelé si mohli vybrat podle svého.

Výzva ke zjednání nápravy

Tím Google údajně porušuje až 3 nařízení Evropské komise. A co jeho konkurentům vadí ještě víc, je fakt, že Google jim neposkytuje slibovaná anonymizovaná data ohledně pořadí a vyhledávacích dotazů. Něco sice Google menším vyhledávačům předává, ale podle signatářů v těchto dokumentech chybí až 99 % dat o vyhledávání ze strany uživatelů.

Sami konkurenti jako Seznam.cz jsou přitom proti gigantovi v podobě Googlu zcela bezzubí. Proto se obracejí přímo na Evropskou komisi, která by logicky měla dohlížet na plnění závazků z DMA ze strany technologických firem. Vyzývají, aby si na Google došlápla a donutila ho plnit to, co vedení jeho mateřské společnosti Alphabet podepsalo.

Je ale nutné upozornit, že ne všechna obvinění nutně musejí dopadnout přímo na hlavu Googlu. Pokud konkurenci neposkytuje slíbená data o vyhledávání, je to jeho jasné pochybení. Co se ale týká zobrazování možností ohledně volby vyhledávačů, tak tady může vina ležet i na straně výrobců mobilů či tabletů. Ti si totiž mohou operační systém Android přizpůsobit a dost možná jim právě tato možnost volby vadí, takže ji nenabízejí.

To ale nic nemění na tom, že Google by měl zajistit, aby byla nařízení EU na půdě EU plněna a uživatelé dostali možnost výběru. Jestli ale otevřený dopis přinese nějak výsledky, je zatím ve hvězdách. Možným pokutám za neplnění DMA ostatně čelí i Meta a Apple.

Máte pocit, že vám Google dává svobodu volby?

Zdroj: otevřený dopis EK, Pixabay, TechRadar