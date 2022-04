“Opravdové 5G” od O2 nabízí neomezená data na měsíc zdarma

Český operátor O2 přichází začátkem dubna s novou akcí s názvem “Opravdové 5G”. V rámci propagace nejmodernějších sítí nabídne neomezená data se zabezpečením a maximální rychlostí na měsíc zdarma. Vyzkoušet si to mohou od dubna do konce května všichni zákazníci O2, kteří využívají některý z vybraných tarifů řady FREE+, NEO nebo YOU. Nemusí být přitom nutně v pokrytí 5G, neomezená data jim budou fungovat i na síti starší generace.

Opravdové 5G s rychlostmi, které dosahují až 600 Mb/s, mohou zákazníci vyzkoušet v celé Praze i vybraných městech a okresech východní Moravy, kde už proběhla rozsáhlá modernizace sítě. Kompletní obměnu radiových technologií pro 2G, 4G i 5G přitom zahájilo O2 v květnu loňského roku, dokončit ji v celé republice plánuje do konce roku 2024.

Vyzkoušejte opravdové 5G: Teď s neomezenými daty zdarma na celý měsíc

Společně s datovou novinkou mají zákazníci možnost vyzkoušet na měsíc zdarma také službu O2 Security, která údajně zabrání měsíčně několika milionům kybernetických útoků. Dokáže odhalit zavirované stránky, podvodný e-shop nebo elektronické bankovnictví, upozornit na to uživatele a zablokovat mu vstup. Každý měsíc navíc zákazník dostane e-mail s informacemi o tom, čím byl v uplynulém období jeho telefon ohrožen. Kompletní podmínky a případné následné poplatky najdete na webu O2.

Jak jste na tom vy a 5G? Využíváte?