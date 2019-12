Facebook chystá vlastní operační systém. Proč se chce zbavit Androidu?

Když se řekne Facebook, většině z nás hned přijde na mysl sociální síť pod modrou lištou. Když je ale řeč o společnosti Facebook Inc., jde o mnohem větší ekosystém aplikací, služeb i hardware. Teď se navíc hodlá americký gigant pustit do vývoje vlastního operačního systému. Důvodem je touha zbavit se závislosti na Androidu, který ovládá trh nejen s mobilními zařízeními. Říkáte si, jak by by v tomto vlastní operační systém Facebooku pomohl? Jeho mobilní aplikace jsou pochopitelně dostupné pro Android, iOS a další telefonní systémy a tady tomu jinak asi nebude. Kritickým místem by prý ale měla být Oculus, Portal a další budoucí zařízení v čele s chystanými brýlemi pro virtuální realitu s pracovním názvem Orion. Ta totiž v současné době na upravené verzi Androidu běží a Facebooku se to moc nelíbí.

“Chceme si být jistí, že je pro nás i v další generaci místo. Nemyslíme si, že můžeme důvěřovat trhu nebo konkurentům, aby nám to zajistili. Proto se do toho pustíme sami,” řekl šéf hardwarové divize Facebook Inc. Andrew Bosworth. Práci na novém systému má prý vést Mark Lucovsky, zkušený veterán z Microsoftu, který byl u minulého zaměstnavatele spoluautorem Windows NT. I z dalších míst společnosti se ozývají strategické názory, že by bylo dobré, aby vlastní operační systém Facebooku zajistil nezávislost na Googlu a jeho Androidu. Napoví asi následující tři roky. Zmíněné brýle Orion prý mají být hotové do roku 2023 a firma má plány i v oblasti výroby čipů a ovládání pomocí myšlenek. S takovými plány se nelze divit, že chce Facebook vlastní OS.

Není to ovšem jeho první snaha v této oblasti. V roce 2013 skončila snaha o zavedení vlastního systému neúspěchem v kombinaci s telefonem od HTC. Negativně přijatý operační systém od Facebooku nakonec upadl v zapomnění i kvůli tehdejším skandálům kolem soukromí uživatelů. Uvidíme, jestli bude druhý pokus úspěšnější. Jestli firma hodlá vlastní OS vyvinout hlavně pro své přístroje, smysl nám to dává. V jiných oblastech asi nyní Androidu konkurovat nemůže.

Pamatujete si první pokus Facebooku o vlastní OS?

Zdroj: Verge