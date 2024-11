OpenAI unikl očekávaný generátor videí. Na protest ho zveřejnili umělci

Začátkem letošního roku nás organizace OpenAI přesvědčila o tom, že lze úchvatná videa vytvořit během chvilky na základě pouhého textového příkazu. Až děsivě schopný model Sora se měl veřejnosti dle někdejších zpráv zpřístupnit už letos, ale momentálně to nevypadá, že by se tvůrcům ChatGPT povedlo tento příslib dodržet. Dostatečně rychlí zájemci z řad běžných smrtelníků si jej přesto mohli vyzkoušet – díky úniku.

Odlehčená verze modelu OpenAI Sora, která zvládla generovat 10sekundová videa v rozlišení FullHD, se objevila na platformě Hugging Face. Dle zahraničních médií a příspěvků na sociální síti X stáli za jejím zveřejněním umělci, kteří byli zapojeni do testovacího programu. Služba po pár hodinách přestala fungovat a je pravděpodobné, že se o to zasadila přímo OpenAI.

Try it here:https://t.co/gnnkoj0jc2

If Sora, it looks like an optimised version. Can generate up to 1080 10-second clips.

Suggest duplicating the space (if that works – my test didn’t!).

One example: pic.twitter.com/npphRJgyrd

— Kol Tregaskes (@koltregaskes) November 26, 2024