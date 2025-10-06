Vývoj AI zařízení od OpenAI a Jonyho Ivea údajně provází technické problémy. Co se děje? Hlavní stránka Zprávičky OpenAI a Jony Ive čelí technickým problémům při vývoji svého AI zařízení bez displeje Hlavní problémy zahrnují definování osobnosti AI asistenta, řešení soukromí a zajištění dostatečného výpočetního výkonu Zařízení má být zapnuté non-stop bez potřeby probudit ho klíčovým slovem, což komplikuje jeho vývoj Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnosti OpenAI a Jony Ive se potýkají s významnými technickými překážkami při vývoji svého očekávaného AI zařízení. Podle zprávy listu Financial Times tým pracuje na zařízení velikosti dlaně bez displeje, jež by mělo reagovat na zvukové a vizuální podněty z okolí, ale naráží na problémy, které by mohly zpozdit jeho uvedení na trh původně plánované na rok 2026. Technické problémy brzdí vývoj Jak bude zařízení vypadat a fungovat? Poučení z neúspěchů Humane AI Pin a Rabbit R1 Podaří se OpenAI a Jonymu Iveovi uspět tam, kde jiní selhali? Technické problémy brzdí vývoj Projekt vznikl poté, co OpenAI v květnu letošního roku koupilo společnost io (založenou bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem a CEO OpenAI Samem Altmanem) za 6,5 miliardy dolarů. Podle zdrojů Financial Times blízkých vývoji se tým potýká se třemi hlavními výzvami, které komplikují dokončení produktu. První problematickou oblastí je definování „osobnosti“ AI asistenta. Vývojáři se snaží vytvořit vyváženou osobnost, která bude užitečná, ale ne vtíravá. Jeden ze zdrojů popsal cílovou podobu jako „přítele, který je počítač, ale není vaší divnou AI přítelkyní… jako Siri, ale lepší.“ Tým řeší, jak zajistit, aby asistent věděl, kdy má zasáhnout a kdy konverzaci ukončit. Jony Ive (vlevo) a Sam Altman (vpravo) Druhou výzvou jsou otázky ochrany soukromí spojené s koncepcí non-stop zapnutého zařízení. Na rozdíl od běžných chytrých reproduktorů nebude toto zařízení čekat na aktivační slovo, ale bude neustále vnímat své okolí, což vyvolává obavy o soukromí uživatelů. Třetím a možná nejzávažnějším problémem je zajištění dostatečného výpočetního výkonu pro provoz modelů OpenAI na spotřebitelském zařízení. „Amazon má výpočetní výkon pro Alexu, Google [pro Gemini, pozn. red.] také, ale OpenAI se potýká s nedostatkem výpočetního výkonu už pro ChatGPT, natož pro AI zařízení — musí to vyřešit nejdříve,“ uvedl podle Financial Times jeden ze zdrojů blízkých Jonymu Iveovi. Jak bude zařízení vypadat a fungovat? Podle dostupných informací půjde o zařízení velikosti dlaně bez displeje, které uživatelé budou ovládat pomocí mikrofonu, kamery a reproduktoru. Primárně by mělo být umístěno na stole nebo pracovní ploše, ale bude dostatečně kompaktní, aby ho bylo možné nosit s sebou. Klíčovou funkcí má být schopnost reagovat na vizuální a zvukové podněty z okolí a odpovídat na požadavky uživatelů. Zařízení by mělo v průběhu dne shromažďovat informace, které budou sloužit k vytvoření „paměti“ asistenta, což by mu mělo umožnit poskytovat relevantnější odpovědi a lépe předvídat potřeby uživatele. Spekuluje se, že OpenAI spolupracuje s čínským výrobcem Luxshare na výrobě hardwaru, i když finální montáž může probíhat mimo Čínu. Společnost také aktivně nabírá bývalé zaměstnance Applu a Mety s bohatými zkušenostmi s vývojem hardwaru. Poučení z neúspěchů Humane AI Pin a Rabbit R1 Nové zařízení od OpenAI a Jonyho Ivea plánuje vstoupit na trh poté, co dva podobné produkty – Humane AI Pin a Rabbit R1 – zaznamenaly výrazné neúspěchy. Humane AI Pin (prodávaný za 699 dolarů, tedy asi 14 500 Kč při aktuálním kurzu) byl nedávno zcela ukončen. Zařízení se potýkalo s přehříváním, neobvyklým uživatelským rozhraním a nekvalitní umělou inteligencí. Hlavní příčinou neúspěchu těchto zařízení byla podle odborníků ignorace všudypřítomnosti mobilních telefonů. „Ve světě, kde chytré telefony dominují našim životům, proč by spotřebitelé platili prémiovou cenu za horší, nadbytečné zařízení?“ citoval server CNET Francisca Geronima, viceprezidenta pro analýzu dat ve společnosti IDC. Na rozdíl od neúspěšných konkurentů, úspěšnější produkty jako brýle Meta Ray-Ban fungují jako doplněk k telefonům, nikoliv jako jejich náhrada. K letošnímu únoru se jich prodaly již 2 miliony kusů, přičemž AI funkce jsou v nich prezentovány jako užitečný bonus, nikoli jako hlavní prodejní argument. Podaří se OpenAI a Jonymu Iveovi uspět tam, kde jiní selhali? Zůstává otázkou, zda se OpenAI a Jonymu Iveovi podaří stvořit takové zařízení, které bude fungovat jako doplněk se skutečně užitečnými funkcemi. Vzhledem k fiasku okolo dvou výše zmíněných „AI gadgetů" by mělo jít o takový produkt, jenž by dovedl uspokojit nejen technologické nadšence, nýbrž i běžné uživatele s obyčejnými problémy – v opačném případě se mu šance na úspěch nejspíš dramaticky sníží.

Myslíte si, že má samostatné AI zařízení smysl? Co by mělo umět?

Zdroje: Financial Times, TechCrunch, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 