ChatGPT postihnul výpadek. Populární AI chatbot nefungoval nikomu

Generativní AI nástroj ChatGPT postihnul v noci z pátku na sobotu výpadek. Podle organizace OpenAI, jež službu provozuje, chatbot nefungoval nikomu, a to v rozmezí od 1:06 do 1:30 našeho času. Na sociální síti X se k situaci vyjádřil i šéf společnosti Sam Altman.

OpenAI veřejnost o situaci poprvé informovala v 1:13, kdy na svém webu uvedla, že si je výpadku vědoma a pracuje na identifikaci problému. O implementaci řešení vydala společnost zprávu ve 2:17, kdy také prohlásila, že by většině uživatelů již měl přístup fungovat. Kde přesně se stala chyba, organizace nespecifikovala.

Generální ředitel OpenAI Sam Altman na sociální síti X konstatoval, že je na tom ChatGPT, co se týče spolehlivosti, mnohém lépe než dříve. „Stále nás však evidentně ještě čeká hodně práce,“ doplnil. Za chybu se omluvil.

chatgpt went down for 30 mins today :( we are much, much better at reliability than we used to be, but clearly more work in front of us.

(it is now the 8th biggest website in the world according to similarweb–we have had a lot of work to do these past two years!)

