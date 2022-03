Trh s Android tablety posledních několik let poměrně stagnoval a až minulý rok jsme se dočkali několika zajímavých modelů, přičemž mezi ty nejpovedenější bezesporu patřil Xiaomi Pad 5. Do tohoto segmentu chtějí ale zabrousit také další firmy, jako například realme, které svůj první tablet rovněž představilo minulý rok nebo nově také OnePlus. Obě dvě firmy patří do skupiny BBK Electronics, takže si mohou navzájem vyměnit zkušenosti.

OnePlus Pad 5G má být představen poměrně brzy

OnePlus Pad 5G, jak by měl znít název chystaného tabletu by se nám měl odhalit ještě v první polovině letošního roku. Jeden z leakerů navíc na svém Twitteru zveřejnil hned několik klíčových specifikací, které vypadají více než zajímavě. Dominantou by měl být 12,4palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením. Nebude chybět ani 8Mpx selfie kamerka, přičemž na zadní straně nalezneme 13Mpx hlavní snímač.

Pod kapotou má tikat stále velmi solidní čipset Qualcomm Snapdragon 865 spolu s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Výdrž obstará 10 900mAh baterie s podporou 45W nabíjení a nebude chybět ani boční čtečka otisků prstů nebo audio jack. Základní varianta by měla být k dostání za cenu 2 999 juanů, což je asi 10 500 Kč bez daně.

