OnePlus Pad Lite stojí jen 5 tisíc a nabízí famózní kapacitu baterie. Co na něj říkáte?

Čínská značka OnePlus rozšiřuje své portfolio tabletů o dostupnější model Pad Lite. Novinka se již objevila na Alze i oficiálním českém webu společnosti, kde je aktuálně zalistovaná s cenou 199 eur (4 900 Kč v přepočtu) před případným využitím výkupního programu. Standardní cena tabletu by pak měla činit 229 eur (5 700 Kč v přepočtu). Novinka zaujme především velkou baterií, čtyřmi reproduktory a řadou praktických funkcí.

Hlavním lákadlem je baterie

OnePlus Pad Lite disponuje 11palcovým LCD displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a poměrem stran 16:10, který je vhodný jak pro konzumaci multimédií, tak pro práci. Obrazovka bohužel nabízí pouze 90Hz obnovovací frekvencí a maximálním jas o hodnotě 500 nitů také není nic extra. Za minus považuji i poměrně široké rámečky. Od tabletu s touto cenovkou ale rozhodně nemůžeme čekat prémiový panel s těmi nejlepšími specifikacemi a také vzhledem k dalším benefitům se tyto neduhy dají omluvit.

Nejsilnější stránkou tabletu je bezesporu jeho masivní 9340mAh baterie, která slibuje celodenní výdrž i při náročnějším používání. Když dojde energie, můžete ji doplnit pomocí 33W nabíjení SUPERVOOC přes USB-C port. V útrobách zařízení tiká procesor MediaTek Helio G100 spolu s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm, jenž dobře poslouží při vykonávání méně náročných činností, jako je sledování videí, brouzdání internetem či hraní nepříliš sofistikovaných her. Na pokročilejší multitasking nebo pro dosažení lepšího požitku z gamingu by ale bylo lepší zvážit investici do nějakého dražšího modelu.

Software nezaostává

Tablet pyšnící se tloušťkou pouhých 7,39 mm a hmotností 530 gramů nabízí čtyři Hi-Res Audio reproduktory s technologií Omnibearing Sound Field, které poskytují prostorový zvuk při sledování filmů či hraní her. Co se týče fotoaparátů, najdeme zde 5Mpx přední i zadní kameru, které postačí pro základní fotografování a videohovory.

OnePlus Pad Lite běží na operačním systému OxygenOS 15.0.1, který přináší řadu praktických funkcí. Funkce Open Canvas umožňuje rozdělit obrazovku a používat dvě aplikace současně, zatímco Screen Mirroring dovoluje jednoduše přetahovat soubory mezi tabletem a telefonem OnePlus. Pro rodiny s dětmi je připraven speciální dětský režim s rodičovskou kontrolou a ochranou očí.

K dostání v jediné barvě s možností dárku

OnePlus Pad Lite je v České republice k dispozici v jediné barevné variantě Aero Blue. Při nákupu přímo z oficiálního e-shopu OnePlus nabízí jako dárek zdarma nabíječku OnePlus SUPERVOOC 80W. Kromě toho výrobce nabízí studentům dodatečnou 10% slevu a také možnost výkupního programu s garantovanou slevou 30 eur. Momentálně je ale tablet kompletně vyprodaný.

Jak se vám líbí nový OnePlus Pad Lite a jeho poměr cena/výkon?

Zdroj: OnePlus