OnePlus Pad Go by se měl brzy objevit na trhu

Dostane slušný displej, čtveřici reproduktorů a možná i LTE verzi

Pod kapotou má tikat MediaTek Helio G99

Není to zase tak dávno, co společnost OnePlus představila svůj vůbec první tablet OnePlus Pad, který nabízí velmi solidní poměr mezi cenou a výkonem. Stejně jako například Xiaomi či Samsung má ale namířeno i do nižší třídy, během několika následujících týdnů představí levnější tablet OnePlus Pad Go. Ten byl nyní spatřen v celé parádě, známe i takřka kompletní hardwarovou výbavu.

Leaker, který si na sociální síti X přezdívá OneNormalUsername, se podělil o nové informace. Hovoří o dvou modelových číslech – OPD2305 a OPD2304, což by mohlo značit, že se novinka podívá na trh jak v LTE, tak Wi-Fi verzi. Co se týče displeje, OnePlus už oficiálně potvrdilo 11,35palcový LCD panel s 2.4K rozlišením a poměrem stran 7:5.

Výkon má obstarávat MediaTek Helio G99 známý z levnějších telefonů, dopomáhat má 8 GB RAM a 256GB úložiště typu UFS 2.2. Na zadní straně nalezneme jediný 8Mpx fotoaparát, shodné rozlišení má dostat i selfie kamerka. Zvukovou stránku obstará čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos. V tuto chvíli není úplně jasné, kolik bude nový tablet od OnePlus stát. Vzhledem k výbavě se dá ale očekávat něco mezi 5 – 7 tisíci s daní.

Stačil by vám tablet s podobnou výbavou?

Zdroj: gizmochina.com