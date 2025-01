OnePlus chystá nejtenčí skládačku na světě. Podaří se jí zase zabodovat?

Reklama

V předloňském roce přišla značka OnePlus se svým prvním skládacím telefonem. Zařízení Open se okamžitě uchytilo na trhu a svou výbavou dokázalo velmi dobře konkurovat i ostřílenému Samsungu. Nyní se již blíží uvedení jeho nástupce, který dle dosavadních spekulací a úniků rovněž aspiruje na krále foldablů.

OnePlus Open 2 bude s nejvyšší pravděpodobností založen na čínské exkluzivitě Oppo Find N5. Stejně tomu ostatně bylo i v onom říjnu 2023, kdy původní OnePlus Open dorazil jako přeznačené Oppo Find N3. V asijské velmoci se nový skládací telefon představí už příští měsíc, což potvrdil samotný výrobce.

Přímo od něj jsme se také dozvěděli, že Oppo Find N5 bude vůbec nejtenčí skládačkou na světě – dokonce byl na snímku srovnán s tužkou. V takovém případě sesadí z trůnu Honor Magic V3, který je ve složeném stavu pouze 9,2 mm tlustý. Když je rozložený, činí jeho tloušťka jen 4,4 mm.

Design nového OnePlus Open 2/Oppo Find N5 prozradily uniklé fotografie, které začaly kolovat na čínské sociální platformě Weibo. Víme tak, že se i letos setkáme s kruhovým ostrůvkem s fotoaparáty.

Co se týče specifikací, srdcem obou telefonů prý nebude nic jiného než čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, jemuž bude dodávat energii 5 700mAh baterie s údajnou podporou 80W drátového a 50W bezdrátového dobíjení. Zvláště ona kapacita je opravdu fascinující – krásně demonstruje, co je možné vměstnat do takto tenkého zařízení. Klobouk dolů.

Dle dosavadních úniků máme také počítat s 50Mpx hlavním fotoaparátem, jehož doprovodí 50Mpx ultrašíro a 50Mpx teleobjektiv. Zatímco ve složeném stavu budeme moct používat 6,4” displej, po rozložení se na nás usměje 8” obrazovka s 2K rozlišením a 120Hz frekvencí.

Zda OnePlus Open 2 přijde oficiálně také do Česka, zatím nevíme. Vzhledem k celkové aktivitě značky na zdejším trhu bych ale byl spíš optimista.

Jak se na OnePlus Open 2 těšíte vy?

Zdroje: Weibo (1, 2), Notebookcheck (1, 2)