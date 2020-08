Testujeme nový OnePlus Nord. Co byste se o něm chtěli dovědět?

Do redakce Světa Androida před několika hodinami dorazila žhavá novinka od společnosti OnePlus, velmi zajímavý telefon Nord. Jak je u této značky zvykem (i když u série 8 to bylo velmi sporné), přístroj láká na parádní poměr ceny a výkonu. I když samotný výrobce klade u mobilu Nord důraz na to, že výkon není vše, nový stroj s křiklavě tyrkysovou barvou se rozhodně nemá po stránce parametrů za co stydět. My se pochopitelně hned pouštíme do testování, abychom vám mohli co nejdříve poskytnout na OnePlus Nord komplexní pohled.

Komentářů pod touto zprávičkou můžete využít k pokládání dotazů. Abychom společně mohli vytvořit další interaktivní recenzi, která se nám hezky povedla například u náramku Xiaomi Mi Band 5. Připomeňme si zatím základní “papírové” specifikace mobilu. Displej je AMOLED, má úhlopříčku 6.44 palce a frekvenci 90Hz. Jádrem telefonu je Qualcomm Snapdragon 765G. Sekundují mu 12GB RAM a 256GB úložiště (v našem případě). Baterie má kapacitu 4115 mAh a 30W nabíjení. Mezi čtyři zadní foťáky patří 48Mpx hlavní, 8Mpx ultraširoký, 5Mpx hloubkový a 2Mpx makro. Na přední straně jsou objektivy 32Mpx hlavní a 8Mpx širokoúhlý. OnePlus Nord řídí systém Android 10 zabalený do populární nadstavby OxygenOS. Současné ceny mobilu jsou 10 999 Kč za variantu 8 / 128 GB a 12 999 Kč za verzi 12 / 256 GB.

Na co bychom neměli při testování OnePlus Nord zapomenout?