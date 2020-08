OnePlus chystá levnější Nord i novou barevnou variantu. Co víme?

Společnost OnePlus chystá levnější variantu svého populárního telefonu Nord. Zároveň víme, že přijde i nová barevná varianta. Aktuálně máme na výběr ze dvou barevných variant – Blue Marble a Gray Onyx. Další barevná varianta by se měla nazývat Gray Ash.

OnePlus chystá levnější Nord

Zatím není jasné, jak se bude Gray Ash lišit od Gray Onyx. Očekává se, že bude jiný odstín a spekuluje se také o jiné povrchové úpravě. Na to si však budeme muset ještě počkat. Nová barevná varianta má být k dispozici od konce září/začátku října. OnePlus se tedy drží své tradice, kdy pár týdnů po zahájení prodeje uvede novou barevnou variantu.

Kromě nové barevné varianty se očekává také levnější varianta s 6 GB RAM a 64 GB úložištěm. Bohužel se jí však nejspíše nedočkáme. Spekulace totiž tvrdí, že bude tento model exkluzivní pro Amazon India. Třeba nás ale výrobce překvapí. Pokud by se mu totiž podařilo u nás nasadit cenu pod 10 tisíc korun, byla by to jistě zajímavá volba.

Zaujal vás OnePlus Nord?

Zdroj: gsmarena.com