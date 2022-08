Společnost OnePlus právě představila další ze svých sluchátek řady Nord. Nová OnePlus Nord Buds CE však spadají do kategorie těch levnějších, přesto však nabídnou třeba solidní výdrž baterie nebo Bluetooth 5.2. V tuto chvíli se však bohužel prodávají pouze v Indii.

Co se týče konstrukce a celkového zpracování, sluchátka nemají špunty. Zda je to výhoda či nikoliv necháme čistě na vás, jelikož každý má jiné preference. Každé z nich je vybaveno 13,4mm dynamickým basovým měničem, avšak aktivní potlačení hluku (ANC) byste zde hledali marně. Částečně vám to může vynahradit umělá inteligence, která se stará o potlačení okolního hluku při hovorech.

OnePlus Nord Buds CE | Let the beat drop

OnePlus Nord Buds CE podporují kodeky SBC a AAC. Každé z nich váží 3,5 gramu a to včetně 27mAh baterie, která dokáže vydržet až 4,5 hodiny při přehrávání hudby. Samotné pouzdro s 300mAh baterií pak dokáže výdrž prodloužit o dalších 20 hodin. Navíc mu stačí 10 minut na nabíječce, aby zvládlo dalších 81 minut přehrávání. Co se týče ceny, ta je momentálně nastavena na 2 299 INR, což je asi 700 Kč bez daně.

Jaká TWS sluchátka používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com