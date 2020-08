Je libo chytré hodinky od OnePlus? Jejich existenci potvrdil certifikát

Doba, kdy čínská společnost OnePlus platila jen za výrobce zabijáků vlajkových mobilů, je asi nadobro pryč. Dál produkuje špičkové telefony, ale roky starý “revoluční” dojem téměř zmizel. Mobily této značky jsou sice nadále oceňovány ve významných testováních a žebříčcích, ale jejich ceny už pomalu dohnaly konkurenci. A to není vše. Do sféry “běžných” výrobců jako Samsung, Huawei nebo Xiaomi se firma dostává i dalšími kroky. Jedním z důkazů je třeba i to, že po letech firma nejenže uvedla telefon střední třídy Nord, ale je na cestě údajně hned několik variant mobilů střední třídy. K tomu všemu bylo nyní odhaleno, že OnePlus chystá i chytré hodinky.

O tomto nápadu se mluví už několik let, ale ideální čas podle vedení společnosti asi nastal až nyní. Vhodnější období asi neexistuje, nositelná elektronika zažívá obrovský boom. Existence OnePlus hodinek byla potvrzena v certifikaci IMDA. I když dokument neobsahuje nic jiného než název OnePlus Watch a že chytré hodinky mají produktový kód W301GB, alespoň máme jistotu, že se opravdu něco chystá. Podobné certifikace se vyřizují k přístrojům, které mají brzy zamířit na trh. Bude zajímavé sledovat nejen informace k těmto konkrétním hodinkám, ale i další směřování firmy. Je možné, že z OnePlus bude brzy další čínská značka, která bude chrlit jeden produkt za druhým. Což by za nás byla tedy škoda.

Jak vnímáte aktuální plány firmy OnePlus?

