Přibližně před měsícem jsme vás informovali o nových sluchátkách OnePlus Buds Pro, které nyní míří také do Evropy. Sluchátka lákají na zajímavý design, ANC, podporu Dolby Atmos nebo (dnes již známou) zajímavou cenu.

OnePlus Buds Pro jsou k dispozici v Evropě

Sluchátka budou k dispozici v Evropě za 149 EUR, což je v přepočtu asi 3 800 korun. A co všechno za ně dostanete? O zvuk se starají dva 11mm dynamické měniče, které podporují také již zmíněné Dolby Atmos. OnePlus na své konferenci představilo nový inteligentní režim ANC, který dokáže v reálném čase odfiltrovat nežádoucí zvuk. Takže se uživatel může koncentrovat na práci či poslech hudby. Každé sluchátko se může pochlubit třemi mikrofony, které odfiltrují okolní zvuk až do 40 dB. To je poměrně slušná hodnota na špuntová sluchátka. Nechybí také funkce OnePlus Audio ID, což je zvukový profil, který se přizpůsobí každému uživateli zvlášť.

94 ms a výdrž je udávána na 10 hodin s vypnutým Samozřejmostí je podpora Bluetooth 5.2 s tím, že latence je solidnícha výdrž je udávána na 10 hodin s vypnutým ANC a spolu s pouzdrem pak 33 hodin. Jaká sluchátka používáte vy?

Zdroj: OnePlus