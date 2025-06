OnePlus Buds 4 se chystají na globální premiéru! Co nabídnou a jak si stojí proti Buds 3?

OnePlus rozšiřuje svou nabídku bezdrátových sluchátek o nový model Buds 4, který v květnu debutoval na čínském trhu a nyní se připravuje na globální uvedení. Oficiální premiéra proběhne 8. července a sluchátka budou dostupná i v Evropě, Indii, USA a dalších regionech. Zatímco design zůstává stejný jako u čínské verze, výrobce láká na kombinaci funkčnosti, dlouhé výdrže a dostupnější ceny. Dnes se podíváme na specifika těchto zmíněných vlastností.

Na první pohled jsou OnePlus Buds 4 podobné předešlému modelu Buds 3. Mají uzavřenou konstrukci se silikonovými nástavci pro pasivní potlačení hluku a poměrně výrazná stonková těla.

Dostupné budou ve dvou barvách – černé a zelené. Hlavní vylepšení se však odehrávají uvnitř: každé sluchátko má poměrně nadprůměrný 11mm basový měnič, 6mm výškový měnič a dva digitálně-analogové převodníky (DAC). To znamená, že by sluchátka měla mít dobře oddělené výšky a basy.

Výrobce nadále přihazuje i Hi-Res Audio Wireless certifikaci, která potvrzuje, že sluchátka umí přenášet zvuk ve vysokém rozlišení i bezdrátově. S tím přibývá podpora LHDC 5.0 (pokročilý kodek pro bezdrátový přenos hudby) a 3D prostorový zvuk – funkce, které byly u Buds 3 spíše okrajové. Z tohoto hlediska se tedy jedná o znatelný upgrade.

OnePlus s novými sluchátky tedy může sledovat zlepšení i v oblasti multimediálního výkonu. To znamená, že myslí na schopnosti sluchátek při sledování filmů nebo hraní her, a to především díky hernímu módu s latencí sraženou na 47 ms.

U OnePlus Buds 4 poskočila ANC hodnota i výdrž

Sluchátka mají podle dosavadních informací nabídnout aktivní potlačení hluku (ANC) až 55 dB, tedy podobně jako Buds 3, která okolní hluk adaptivně potlačovala o 49 dB. V praxi to znamená, že například takový hukot letadla sluchátka srazí na úroveň klidné kanceláře nebo méně.

Některá zlepšení u OnePlus Buds 4 pak přichází v oblasti výdrže:

Bez ANC sluchátka vydrží až 11 hodin na jedno nabití, 45 hodin celkově s pouzdrem

S ANC se výdrž sráží na 6 hodin, s pouzdrem 24 hodin (zde naopak pozorujeme lehký pokles oproti předchozímu modelu, který s ANC vydržel zhruba 6,5 hodiny a 28 hodin s pouzdrem)

S LHDC kodekem vydrží 5.5 hodiny, s pouzdrem 22 hodin

To jsou vzhledem k očekávané cenové kategorii jednoznačně dobré hodnoty. Typický standard celkové výdrže bez ANC se totiž pohybuje kolem 30 až 35 hodin, a to samé v podstatě platí i pro další varianty poslechu.

V rámci odolnosti pak OnePlus Buds 4 nabídnou IP55 odolnost stejně jako předchůdci, což znamená, že částečně zamezí vniknutí prachu a stejně tak vydrží i tryskající vodu (avšak ne intenzivní). Na každém sluchátku se také nachází tři mikrofony, které lze jednak použít ke komunikaci a jednak obyčejně slouží i k lepší funkcionalitě výše zmíněného potlačování hluku.

Cena a dostupnost

Globální cenu zatím OnePlus oficiálně neoznámil, ale můžeme se rozhodně odrazit od cenovky, kterou mají sluchátka v Číně. Tam OnePlus Buds 4 stojí 449 jüanů, což je v přepočtu zhruba 1 340 Kč, a tedy méně než předchozí model a většina přímé konkurence. Lze ale očekávat, že evropská cena bude pravděpodobně vyšší.

Pokud zvýšení ceny nebude každopádně příliš razantní, půjde o velmi zajímavou volbu pro každého, kdo hledá klasická sluchátka s mírně lepší výbavou, než by bylo v této cenové kategorii běžné.

Co na ně říkáte vy? Uvažujete nad nimi?

Zdroj: NotebookCheck