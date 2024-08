OnePlus Buds Pro 3 dorazila do Česka s cenou 179 eur (4 500 Kč) a super dárkem

Kromě parádního zvuku lákají i na pokročilé aktivní potlačení hluku až o 50 dB

Pyšní se i certifikací IP55, sledováním hlavy nebo parádní výdrží a rychlým nabíjením

OnePlus do Česka přineslo nová bezdrátová sluchátka do uší pod označením Buds Pro 3, která se tentokrát snaží zaujmout náročnější posluchače. S cenou nastavenou na 179 eur (4 500 Kč) se řadí do dražší kategorie produktů, ale výbavou si tuto částku rozhodně dovedou obhájit. Dalším lákadlem pak může být poněkud absurdní fakt, že jako dárek dostanete loňský prémiový model zcela zdarma.

Sluchátka se pyšní elegantní konstrukci s nožičkou a náušníkem, která se provedením mírně podobá Apple AirPods Pro. Dodávána jsou ve dvou barvách, a to černé a béžové. Samozřejmostí jsou pak i plochy pro dotykové ovládání.

OnePlus Buds Pro 3 disponují dvojicí měničů (11mm wooferem a 6mm tweeterem) s přizpůsobeným DAC procesorem, díky čemuž nabídnou čistý a bohatý zvuk. V rušném prostředí, jako jsou ulice velkoměsta nebo MHD, jej pak zdokonalí pokročilá funkce pro aktivní potlačení hluku, jež omezí nežádoucí zvuky až o 50 dB. Okolí nositele se navíc dynamicky přizpůsobuje. V závislosti na pohybu hlavy uživatele se mění i samotné audio, aby bylo dosaženo brilantního 3D nádechu.

Funkce Popis Zvuková technologie Duální měniče (11 mm woofer a 6 mm tweeter) s přizpůsobeným DAC procesorem pro čistý a detailní zvuk. Adaptivní ANC Aktivní potlačení hluku až do 50 dB, přizpůsobitelné okolnímu prostředí. Prostorový zvuk 3D zvukový zážitek s dynamickým sledováním pohybu hlavy. Výdrž baterie Až 9 hodin na jedno nabití, celkem až 43 hodin s nabíjecím pouzdrem. Rychlé nabíjení 10 minut nabíjení poskytuje až 13 hodin poslechu, podporování i bezdrátové dobíjení Odolnost a komfort IP55 certifikace, ergonomický design, nožička a náušník Další funkce Dual Connect, herní režim s nízkou latencí, dotykové ovládání, Google Fast Pair

Sluchátka OnePlus Buds Pro 3 excelují i v dalších aspektech. Vypíchnout můžeme třeba parádní výdrž, která činí až 9 hodin na jedno nabití (popřípadě 43 hodin s nabíjecím pouzdrem), a související rychlé bezdrátové dobíjení. Z pouhých 10 minut na nabíječce můžete získat až 13 hodin poslechu. Podporováno je i bezdrátové nabíjení.

Z dalších vlastností můžeme zmínit certifikaci IP55, možnost připojení ke dvěma zařízením současně nebo herní režim, jenž snižuje latenci. V případě zatoulání sluchátka pak poslouží funkce Find My Earbuds.

Jak se OnePlus Buds Pro 3 líbí vám?

Zdroj: OnePlus