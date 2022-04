Není to tak dávno, co jsme vás informovali o chystaném modelu OnePlus Ace a nyní se tento kousek konečně stává oficiálním. Zatím se prodává bohužel jen v Číně, ale rozhodně má čím zaujmout, ať už jde o rychlý displej nebo extrémně rychlé nabíjení. V Evropě by se pak měl objevit o něco později pod označením OnePlus 10R. Jestliže vám přijde mobil v některých ohledech až podezřele podobný realme GT Neo3, nezapomínejte, že obě společnosti patří pod korporát BBK.

OnePlus Ace zaujme designem i 150W nabíjením

Začneme již zmíněným displejem. Jedná se o 6,7palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uprostřed jej narušuje průstřel, ve kterém se nachází 16Mpx selfie kamerka. Mimochodem se v telefonu OnePlus vůbec poprvé nachází průstřel uprostřed. V minulosti jsme byli zvyklí na levý horní roh. Tím se můžeme dostat k designu. Telefon se v podstatě nikterak nepodobá svým předchůdcům. Pochlubí se hranatým tělem a novým modulem fotoaparátů, ve kterém se nachází tři snímače.

OnePlus ACE Unboxing & First Look – THE PERFECT ONEPLUS!

Ten hlavní disponuje rozlišením 50 Mpx, dále je zde 8Mpx ultraširoký a 2Mpx makro kamerka. Co se týče výkonu, zde OnePlus vsadilo na MediaTek Dimensity 8100 Max v kombinaci s 8/12 GB RAM a až 512GB úložištěm.

Výdrž pak dostala na starost 4500mAh baterie s podporou SuperVOOC 150W nabíjení, díky čemuž jste schopni telefon nabít z 0 na 50 % za pouhých 5 minut. Firma na konferenci hovořila také o bezpečnosti a životnosti akumulátoru, který by si měl zachovat 80 % kapacity po 1600 nabíjecích cyklech, což je poměrně obdivuhodné číslo. Systémem je samozřejmě Android 12 s nadstavbou ColorOS 12.1. Za základní variantu (8/128GB) uživatelé v Číně zaplatí 2 499 CNY, což je v přepočtu nějakých 8 700 Kč bez daně.

Co říkáte na nové OnePlus Ace?

Zdroj: GSMArena