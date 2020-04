Co se nachází pod kapotou parádního OnePlus 8 Pro?

Nová vlajková loď OnePlus 8 Pro byla představena teprve před pár dny. Přesto kanál JerryRigEverything nezahálel a dnes publikoval video, kde telefon rozebral do nejmenších detailů. Co se tedy v telefonu nachází a jak se do něj Zack dostal?

Zack říká, že je poměrně těžké se do telefonu dostat a to hlavně kvůli silnějšímu lepidlu, které má souviset s certifikací IP68 proti vodě a prachu. Dále si pochvaluje zpracování komponent. Vyzdvihl měděnou bezdrátovou nabíjecí cívku, kterou porovnal s tou z Galaxy S20 Ultra.

OnePlus 8 Pro Teardown! – Big where it counts!

8 Pro nabízí čipset Snapdragon 865, kterému sekunduje 8 GB operační paměti RAM. Přední stranu pak pokrývá 6,78″ Fluid AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 3168 x 1440 pixelů. Na zadní straně se pak nachází 48 Mpx hlavní fotoaparát, 48 Mpx ultraširokoúhlý senzor, teleobjektiv a senzor s filtry. Vše je poháněno systémem Android 10 s populární nadstavbou Oxygen OS 10.0.

Zdroj: gsmarena.com