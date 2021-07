Minulý týden jsme vás informovali o tom, že se na telefonu OnePlus 6T podařilo spustit systém Windows 11. Nyní se však povedl ještě lepší kousek, jelikož se na telefonu s tímto systémem podařilo spustit hry Crysis a Hitman 4: Blood Money.

Na OnePlus 6T se podařilo spustit Crysis i Hitman 4: Blood Money

Odpověď na svou dobu ikonickou otázku “but can it run Crysis?” zní tedy ano. Hru, která ve své době trápila i ty nejvýkonnější počítače se tedy podařilo spustit na telefonu s čipsetem Qualcomm Snapdragon 845. Bohužel se ale nejedná o bůhvíjaký zážitek, jelikož i přes snížení grafického nastavení dochází k poklesům snímků. Kromě Crysis si YouTube edi194 zkusil zahrát také hru Hitman 4: Blood Money z roku 2006, která na OnePlus 6T běží o poznání lépe. Bohužel se nepodařilo spustit třeba Skyrim, což by bylo jistě zajímavé.

Crysis on OnePlus 6T | Windows 10 on ARM

Zdroj: edi194 YouTube