OnePlus 15T nás namlsává obří baterií, vysokým výkonem i zajímavými barvami. Dorazí i k nám?

Vašek Švec Publikováno: 15.3.2026

Pokud patříte mezi fanoušky výkonných smartphonů se střídmými rozměry a velkou výdrží na jedno nabití, patrně již máte v hledáčku OnePlus 15T k jehož představení by mělo dojít nejspíš koncem tohoto měsíce – prozatím jen pro domácí trh. Aby své fanoušky ještě více nalákal, vypustil výrobce do světa snímky připravované novinky ve třech barevných variantách. Barevné varianty, ze kterých se vám budou sbíhat sliny Připravovananý menší bráška OnePlus 15 se nám ukázal v pastelových barvách, které nalezneme nejen na zádech, ale i kovovém rámu novinky. Barvy by šly prozaicky popsat jako bílá, hnědá a zelená, nicméně výrobce si pro ně nachystal daleko kreativnější názvy jako Healing White Chocolate (Léčivá bílá čokoláda), Pure Cocoa (Čisté kakao) a Relaxing Matcha (Uklidňující matcha). Ať už však názvy znějí jakkoli, důležité je, že barvy telefonu jednoduše sluší. Ať už je řeč o bílé, která v matném provedení nikdy nezklame, čím dál populárnější zelené či nepříliš obvyklé hnědé. Co se výbavy týče, zde máme mix potvrzených a prozatím neoficiálních (avšak důvěryhodných) informací. Ty hovoří o nasazení 6,32″ AMOLED displeje a 7 500mAh baterie, což je pro telefon této úhlopříčky skutečně impozantní hodnota. Výkon má pak obstarat Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, takže ani v tomto ohledu se o kvality připravovaného OnePlus 15T nemusíme bát. Součástí výbavy pak má být také ultrazvuková čtečka otisků a 50MPx periskopický fotoaparát. A teď ta možná největší otázka, jak to bude s globální, potažmo českou dostupností? Zde zatím nemáme nic potvrzeno, nicméně dle dostupných zvěstí to vypadá, že bychom se této novinky mohli dočkat přinejmenším na globálním trhu a to pod označením OnePlus 15s. Mělo by se přitom jednat o totožný hardware, pouze s pozměněnou fotovýbavou. Na případné OnePlus 15s si však rozhodně budeme muset ještě chvíli počkat. Chtěli byste OnePlus 15T / 15s na našem trhu?