OnePlus 15 přináší obří baterii a 165Hz displej. Do Česka přijde už brzy Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 15 debutoval v Číně s procesorem Snapdragon 8 Elite a cenou od 3 999 jüanů Telefon nabízí první 165Hz displej s rozlišením 1,5K a trojici 50Mpx fotoaparátů Globální představení se očekává do konce roku 2025 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská značka OnePlus oficiálně představila svou novou vlajkovou loď OnePlus 15. Novinka zatím míří pouze na domácí čínský trh, ale podle vyjádření samotného výrobce by se měla už brzy ukázat i na dalších světových trzích včetně Česka. Telefon přináší několik významných vylepšení oproti loňskému modelu OnePlus 13, včetně rychlejšího displeje a výrazně větší baterie. V Číně startuje na ceně 3 999 jüanů (přibližně 11 700 Kč bez daně) za základní variantu. Prémiová konstrukce s maximální odolností Průlomový 165Hz displej s vysokým rozlišením Výkonný hardware s čipem Snapdragon 8 Elite Masivní baterie s rychlým nabíjením Trojice 50Mpx fotoaparátů Herní funkce a ColorOS 16 Dostupnost a ceny Prémiová konstrukce s maximální odolností OnePlus 15 se po stránce designu oproti předchůdci změnil opravdu výrazně. Na jeho zádech už nenajdete typicky kruhový kamerový modul umístěný po levém boku, nýbrž mírně vystouplý ostrůvek ve tvaru zaobleného čtverce. Přední stranu pak pokrývá zcela plochý displej. Telefon má hliníkový rám a je dostupný ve třech barevných variantách: Original Sand Dune s povrchem z kompozitního materiálu vyztuženého skleněnými vlákny, Absolute Black s matným sklem a Misty Purple s efektem tekoucího světla. Rozměry činí 161,42 × 76,67 × 8,1–8,2 mm při hmotnosti 211–215 gramů podle zvolené verze. Novinka získala certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K, což značí maximální možnou ochranu proti prachu a vodě včetně odolnosti vůči vysokotlakým proudům horké vody. Průlomový 165Hz displej s vysokým rozlišením OnePlus 15 je jeden z mála běžně prodávaných telefonů se 165Hz displejem. Konkrétně jde o 6,78″ AMOLED panel s rozlišením 2 772 × 1 272 pixelů (1,5K), který výrobce označuje jako třetí generaci své technologie Eastern Screen. Displej podporuje 10bitové barvy a nabízí maximální jas až 1 800 nitů při celoobrazovkovém svícení. Panel využívá nový luminiscenční materiál X3 od BOE v kombinaci s čipem DisplayP3. OnePlus zdůrazňuje, že každý displej prochází individuální kalibrací v jejich vlastní tovární lince, což má zajistit konzistentní zobrazení napříč všemi kusy. Obnovovací frekvence se dynamicky přizpůsobuje od 1 do 120 Hz, přičemž zmíněných 165 Hz může dosáhnout v některých hrách, jako jsou Delta Force, Call of Duty Mobile nebo League of Legends: Wild Rift. Pod obrazovkou je pak zabudovaná ultrazvuková čtečka otisků. Výkonný hardware s čipem Snapdragon 8 Elite Pod kapotou tiká nejnovější Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyráběný 3nm procesem, který na dvou velkých jádrech nabízí frekvenci až 4,6 GHz. K dispozici jsou konfigurace s 12 nebo 16 GB RAM LPDDR5X a úložištěm 256 GB, 512 GB nebo 1 TB typu UFS 4.1. Pro odvod tepla OnePlus nasadil nový chladicí systém s odpařovací komorou z ultratenkého materiálu, který výrobce přirovnává k oceli používané v leteckém průmyslu. Komora má o 43 % větší objem než u předchůdce a využívá také aerogel z vesmírného průmyslu pro tepelnou izolaci kritických míst. Masivní baterie s rychlým nabíjením OnePlus 15 disponuje 7 300mAh baterií (technicky jde o dva 3 650mAh články), což představuje docela značné navýšení oproti 6 000mAh baterii předchůdce. Telefon podporuje 120W drátové nabíjení prostřednictvím proprietární technologie SuperVOOC a také 50W bezdrátové nabíjení. Podle výrobce dokáže nabíječka doplnit 5 000 mAh za 17 minut. Baterie využívá křemíkovo-uhlíkovou anodu, která umožňuje vyšší energetickou hustotu při zachování kompaktních rozměrů. OnePlus slibuje, že baterie si zachová minimálně 80 % kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech. Trojice 50Mpx fotoaparátů Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač Sony se světelností f/1.8 a optickou stabilizací, avšak o něco menší velikostí než loni (1/1,56″ vs 1/1,4″). Doprovází jej 50Mpx ultra širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 116° a 50Mpx teleobjektiv s 3,5násobným optickým zoomem (ekvivalent 85mm ohniskové vzdálenosti) a vlastní OIS. Přední kamera má rozlišení 32 Mpx s automatickým ostřením. OnePlus poprvé integroval obrazovou technologii LUMO od sesterské společnosti OPPO, která přináší pokročilé algoritmy pro zpracování fotografií. Tentokrát už totiž výrobce nespolupracuje se švédskou firmou Hasselblad. Telefon zvládá nahrávat 8K video při 30 fps nebo 4K při 120 fps s podporou formátu Dolby Vision. Herní funkce a ColorOS 16 Pro hráče OnePlus připravil několik vylepšení včetně dedikovaného čipu G2 pro optimalizaci síťového připojení, který snižuje latenci až o 65 %. Telefon obsahuje také gyroskop stejné specifikace jako ovladače PlayStation 5 pro přesnější ovládání pohybem. Systém ColorOS 16 založený na Androidu 15 přináší nové AI funkce včetně automatického vytváření poznámek z videí, generování myšlenkových map a rozpoznávání účtenek. OnePlus slibuje čtyři roky velkých aktualizací systému a pět let bezpečnostních záplat. Dostupnost a ceny V Číně je OnePlus 15 k dispozici v následujících konfiguracích: 12GB+256GB za 3 999 jüanů (v přepočtu 11 700 Kč), 16GB+256GB za 4 299 jüanů (12 600 Kč), 12GB+512GB za 4 599 jüanů (13 500 Kč), 16GB+512GB za 4 899 jüanů (14 400 Kč) a 16GB+1TB za 5 399 jüanů (15 900 Kč). Výrobce na svém webu potvrdil, že OnePlus 15 dorazí na český trh „už brzy“, přesné datum však k dispozici nemáme. Dopředu ale počítáme s listopadovým termínem. Těšíte se na příchod OnePlus 15 do Česka? Zdroje: OnePlus, ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína OnePlus OnePlus15 vlajková loď 