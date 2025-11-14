OnePlus 15 přichází do Česka se špičkovým Snapdragonem, obří baterií a 165Hz displejem. Známe ceny Hlavní stránka Zprávičky OnePlus 15 oficiálně míří do Česka jako první telefon se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 Základní verze s 12GB RAM a 256GB úložištěm vyjde na 24 990 Kč Telefon překvapivě zachovává 7300mAh baterii z čínské verze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Sotva měsíc po čínské premiéře dorazila vlajková loď OnePlus 15 na český trh. Smartphone se tak stává prvním telefonem s procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, který si u nás můžete oficiálně pořídit. Připomeňme, že nedávno k nám sice dorazila novogenerační vlajková řada Vivo X300, avšak ta spoléhá na konkurenční čip MediaTek Dimensity 9500. Novinka od OnePlus se na rozdíl od ní také zdánlivě mnohem více zaměřuje na hráče her. Špičkový výkon se třemi čipy Baterie s obří kapacitou je příjemné překvapení Odolnost a software Displej s rekordní obnovovací frekvencí Trojice 50Mpx fotoaparátů s pokročilými funkcemi Ceny a dostupnost v Česku Špičkový výkon se třemi čipy OnePlus 15 využívá architekturu tří specializovaných čipů pro maximální plynulost systému. Kromě procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyráběného 3nm technologií obsahuje telefon dedikovaný čip pro dotykovou odezvu se vzorkováním 3200 Hz a samostatný Wi-Fi čip pro stabilní připojení. Ve variantě s 16GB operační pamětí navíc dostanete nejmodernější LPDDR5X Ultra+ RAM s přenosovou rychlostí 10 667 Mbps. Chlazení zajišťuje systém 360 Cryo-Velocity s materiály z leteckého průmyslu včetně aerogelové izolace a bílého grafitu, který odvádí teplo při náročném zatížení. Baterie s obří kapacitou je příjemné překvapení OnePlus 15 si zachovává baterii s kapacitou 7300 mAh, což je u globálních verzí čínských telefonů neobvyklé – výrobci často kvůli regulacím EU kapacitu snižují. Baterie využívá technologii Silicon NanoStack s 15% obsahem křemíku v anodě a podle výrobce si zachovává přes 80 % kapacity i po čtyřech letech používání. Nabíjení 120W SUPERVOOC dobije telefon za 39 minut, podporováno je i 50W bezdrátové nabíjení AIRVOOC. Už loňský model se pyšnil fantastickou výdrží, kterou chválili recenzenti po celém světě, a tudíž se dá předpokládat, že OnePlus 15 s výrazně větší kapacitou posune tuto klíčovou výhodu v boji proti konkurenci na další úroveň. Odolnost a software Telefon má certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K pro ochranu proti prachu a vodě včetně odolnosti vůči proudům horké vody o teplotě až 80 °C. Běží na systému OxygenOS 16 s funkcemi umělé inteligence Plus Mind a integrací Google Gemini. Displej s rekordní obnovovací frekvencí OnePlus 15 má jako první smartphone na trhu displej o rozlišení 1,5K s obnovovací frekvencí 165 Hz v technologii LTPO. Obrazovka s úhlopříčkou 6,78 palce nabízí rozlišení 2772 × 1272 pixelů, maximální jas 1 800 nitů v režimu HBM a podporu Dolby Vision. Panel chrání Gorilla Glass Victus 2 a má certifikaci TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 pro ochranu zraku. Trojice 50Mpx fotoaparátů s pokročilými funkcemi Fotografická výbava obsahuje tři 50megapixelové snímače – hlavní s optickou stabilizací, ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením pro makro snímky a periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem. Systém DetailMax Engine využívá umělou inteligenci pro ostřejší snímky složitých textur a funkci Clear Burst, která zachytí 10 snímků za sekundu s duální expozicí. Pro video nabízí telefon jako jediný Android záznam v Dolby Vision 4K při 120 fps. Podporován je také LOG formát pro pokročilou barevnou korekci a náhled LUT v reálném čase. Ceny a dostupnost v Česku Základní model OnePlus 15 s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm v černé barvě Infinite Black má doporučenou maloobchodní cenu 24 990 Kč. Výkonnější verze s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm dostupná ve všech třech barvách (Infinite Black, Sand Storm, Ultra Violet) vychází na 27 990 Kč. Při nákupu na oficiálním e-shopu OnePlus.com získáte slevu 100 € na variantu s větší pamětí a možnost vybrat si bezplatné příslušenství v hodnotě až 349 €, včetně hodinek OnePlus Watch 3, tabletu OnePlus Pad Lite nebo sluchátek OnePlus Buds Pro 3. Prvních 100 kupců navíc obdrží zdarma mobilní gimbal DJI Osmo Mobile 7. Zvažujete nákup OnePlus 15, nebo počkáte na konkurenční modely? Zdroj: TZ/OnePlus O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi