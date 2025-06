Kompaktní a zároveň výkonné Androidy nevymřely! OnePlus 13s překvapí i velkou baterií

OnePlus se rozhodlo vyplavat proti proudu současných trendů a ukázat, že kompaktní vlajkové telefony ještě nevymřely. Nové OnePlus 13s kombinuje čipset Snapdragon 8 Elite s překvapivě velkou baterií v těle, které se vejde pohodlně do jedné ruky. Bohužel si na něj zatím sáhnou pouze zákazníci v Indii.

Kompaktní rozměry s vlajkovým obsahem

Na první pohled zaujme především velikost. OnePlus 13s měří pouhých 150,8 × 71,7 × 8,2 milimetru a váží jen 185 gramů. Pro srovnání, základní Galaxy S25, která se považuje za aktuálně nejmenší vlajkový Android, disponuje rozměry 146.9 x 70.5 x 7.2 mm a váží 162 gramů. Naproti tomu však nabízí mnohem menší 4000mAh baterii.

Displej o úhlopříčce 6,32″ využívá LTPO OLED technologii s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů. Podporuje adaptivní obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz a dokáže zobrazit až miliardu barev s podporou Dolby Vision. Maximální jas dosahuje 1 600 nitů.

Baterie, která překvapí

Největším překvapením je bezesporu baterie s kapacitou 5 850 mAh. Pro srovnání – Galaxy S25 Ultra má pouze 5 000mAh akumulátor a iPhone 16 Pro Max dokonce jen 4 685 mAh. OnePlus navíc přidává 80W SuperVOOC nabíjení, které předčí všechny telefony od Samsungu, Googlu i Applu.

Zajímavostí je funkce Bypass Charging, která umožňuje telefonu běžet přímo ze síťového napájení bez zatěžování baterie. OnePlus tvrdí, že 13s zvládne přes sedm hodin hraní BGMI (indická verze PUBG) na jedno nabití při konstantních 120 fps.

Fotoaparáty a AI asistent místo mechanického přepínače

Kompaktní rozměry si vyžádaly redukci zadních fotoaparátů na dva. Hlavní 50Mpx snímač využívá Sony LYT-700 senzor s optickou stabilizací, druhý je 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem. Přední 32Mpx kamerka pak překvapí autofokusem.

OnePlus se rozloučilo s ikonickým Alert Sliderem a nahradil ho Plus Button. Toto tlačítko lze naprogramovat pro změnu zvukového profilu, spuštění AI asistenta nebo rychlé uložení obsahu do Mind Space. AI funkce zahrnují real-time překlady, shrnutí hovorů nebo automatické přidávání událostí do kalendáře.

Cena a dostupnost

OnePlus 13s startuje na ceně 54 999 rupií (zhruba 14 000 korun) za verzi s 12/256 GB. Varianta s 512GB úložištěm vyjde na 59 999 rupií. Předobjednávky jsou otevřené do 12. června, kdy začnou první dodávky.

Škoda jen, že si na tento zajímavý kousek nesáhnou uživatelé v Evropě nebo Americe. OnePlus zjevně testuje zájem o kompaktní vlajkové telefony, a pokud se 13s osvědčí, můžeme podobné funkce očekávat v příští generaci globálně dostupných modelů.

Co říkáte na kompaktní OnePlus 13s?

Zdroj: GSMArena