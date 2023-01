OnePlus 11 se u nás možná nenabije stejně rychle jako v Číně

Od doby, co se začaly sesterské značky OnePlus a Oppo před několika měsíci “slévat” dohromady po softwarové stránce, mnoho fanoušků první jmenované se nemůže zbavit dojmu, že jejich oblíbené telefony trochu ztrácejí na své originalitě a identitě. Ačkoli se kompromisy zatím neprojevily na hardwaru, u vlajkového telefonu OnePlus 11 už se to možná stane. Ať už bude na vině cokoli, některé modely určené pro trhy mimo Čínu budou mít údajně nižší nabíjecí výkon.

Zdrojem této informace je SnoopyTech z Twitteru, který tvrdí, že rozdíl bude činit celých 20 wattů. Zatímco v Číně už byl mobil OnePlus 11 představen se 100W nabíjením, ostatní verze by prý měly nabídnout “pouze” 80W doplňování energie. Zatím není jasné, zda pouze v USA, kde jsou 110V zásuvky, nebo globálně včetně třeba ČR. Tak či onak by samozřejmě nešlo o žádnou katastrofu, nicméně pokud se zpráva potvrdí, půjde o dost zvláštní krok.

OnePlus již využívá 80W nabíjení SuperVOOC u modelu OnePlus 10 Pro a telefon se díky ní zvládne nabít za cca 40 minut. Pokud tato hodnota zákazníkům postačí, nebudou asi mít s případným rozdílem oproti Číně problém. Ideální by bylo, kdyby výrobce nějak kompenzoval takový rozdil třeba v ceně. Uvidíme. I jedenáctá generace OnePlus telefonů by každopádně měla do světa vyrazit s nadstavbou OxygenOS, což je pro mnohé ještě důležitější zpráva.

Na jak rychlé nabíjení jste zvyklí?

Zdroj: apolice