OnePlus 10R bude lákat na vysoký výkon za přijatelnou cenu

Společnost OnePlus představila svou vlajkovou loď v podobě OnePlus 10 Pro již před několika dny. Telefon je zatím k dispozici pouze v Číně a dosud jsme se nedočkali žádných podrobnějších informací ohledně základního OnePlus 10. Za to se však objevují zprávy o levnějším OnePlus 10R, které vypadají velice zajímavě.

OnePlus 10R prý dostane MediaTek Dimensity 9000

Ten by se měl na trh podívat ve druhém čtvrtletí letošního roku a pod kapotou by mu měl tikat čipstet MediaTek Dimensity 9000. To je mimochodem stejný čip, který bude údajně pohánět i (hlavně v Číně) očekávané Oppo Find X5. Pokud stále koukáte na MediaTek skrz prsty, nenechte se zmást. Tento model je totiž přímým konkurentem čipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 a dokonce má v některých oblastech navrch.

OnePlus přitom na MediaTek sází i v populárním OnePlus Nord 2 5G. Je tedy zřejmé, že je firma s čipsety spokojená a hodlá ve spolupráci pokračovat. Od OnePlus 10R můžeme dále samozřejmě očekávat přítomnost AMOLED displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, minimálně 8 GB operační paměti RAM a 128GB úložiště. Zatím nemáme žádné informace o cenách a dostupnosti, ovšem předchozí OnePlus 9R vycházelo asi na 12 200 Kč bez daně.

Vadil by vám telefon s MediaTek čipem?

Zdroj: gizmochina.com