One UI 8: plynulejší Galaxy, chytřejší AI a nové vychytávky, které si zamiluješ Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 11.9.2025 17:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Nejnovější verze nadstavby Samsung One UI 8 je tady a přináší vylepšení, která oceníš každý den – od chytřejší umělé inteligence přes elegantnější vzhled až po nové možnosti zabezpečení. Přečti si, na co se můžeš těšit a jak z novinek vytěžit maximum. One UI 8: smysluplná evoluce Nové uživatelské rozhraní One UI 8 sice nepřináší revoluční designové změny jako předchozí generace, ale zaměřuje se na to, co uživatelé ocení možná ještě víc – rychlost, stabilitu a chytré funkce. Rozhraní dostalo jemnější animace, dynamičtější barvy a uhlazené přechody mezi obrazovkami. Vylepšený panel rychlého spuštění má průhlednější vzhled a lépe organizované ovládací prvky. Chytřejší telefon, který reaguje na tebe One UI 8 staví na základech Galaxy AI, kterou Samsung poprvé představil v předchozí verzi. Funkce Now Brief ti navrhne další kroky podle toho, co děláš a brzy bude dostupná i na vybraných starších modelech telefonů Samsung. AI je teď hlouběji propojená s aplikacemi Kalendář, Zprávy nebo Počasí, takže ti dokáže například automaticky nabídnout odpověď na zprávu nebo připomenout blížící se událost. Dobrou zprávou je i posílení offline schopností umělé inteligence, takže některé funkce fungují i bez připojení k internetu a tvá data zůstávají jen v telefonu. Sdílení souborů jednodušeji než kdy dřív Nový Quick Share má přepracované rozhraní, které jasně odděluje režimy Odeslat a Přijmout. Soubory tak můžeš posílat i přijímat přímo z rychlého panelu, bez nutnosti otevírat galerii nebo jinou aplikaci. Stačí přepnout na záložku Přijmout a telefon je připravený – funguje to s jakýmkoliv kompatibilním zařízením, i když ho nemáš v kontaktech. Chytřejší připomínky na cesty i doma Funkce Reminder má přehlednější rozhraní a rychlý přístup ke kategoriím, takže naplánuješ vše od rodinné dovolené po nákupní seznam. Informace snadno nasdílíš s ostatními a nové poznámky můžeš přidat i hlasem, ideální hlavně ve chvílích, když máš plné ruce. Fotky, které zvládnou víc One UI 8 přináší do Galerie chytré AI nástroje – třeba Portrétní studio, které dokáže z fotky mazlíčka udělat uměleckou malbu nebo komiks. Galerie navíc automaticky třídí screenshoty do přehledných kategorií, takže letenky, QR kódy nebo nákupní seznamy najdeš během pár vteřin. Multitasking bez omezení Vylepšený režim rozdělené obrazovky ti nově dovolí nastavit poměr zobrazení třeba i 90:10, což je ideální, když potřebuješ v jedné aplikaci rychle mrknout na pouhý detail a v druhé dál pracovat na větší ploše. Now Bar, známý už z One UI 7, teď funguje s více aplikacemi díky integraci Android 16 Live Updates, takže můžeš mít pod palcem hudbu, sportovní výsledky nebo třeba kolik času zbývá, než ti kurýr předá jídlo. One UI 8 už běží na nejnovějších skládačkách Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7. Díky velké obrazovce a optimalizovanému rozhraní můžeš mít vedle sebe až tři aplikace, otevírat je v plovoucích oknech a přetahovat fotky, text nebo soubory z jedné do druhé. Vnější i vnitřní displej jsou navíc přizpůsobené tak, aby se ti důležité nástroje a informace zobrazily vždy tam, kde je zrovna potřebuješ. Zabezpečení na první dotek Chceš mít jistotu, že tvé citlivé aplikace a soubory nikdo neuvidí? V One UI 8 můžeš zabezpečenou složku úplně skrýt z menu aplikací i oznámení. Když ji potřebuješ, jedním klepnutím ji zobrazíš přes rychlý panel a odemkneš samostatným ověřením otisku prstu. A s funkcí Knox máš přehled o zabezpečení všech svých zařízení Galaxy přímo z telefonu. Vyzkoušej novinky Galaxy i bez Galaxy Chceš si One UI 8 vyzkoušet teď hned? Na jakémkoliv chytrém telefonu bez ohledu na operační systém si spusť aplikaci zdarma Try Galaxy. Ponoř se do prostředí Galaxy včetně nových funkcí a tipů, které ti usnadní každý den 