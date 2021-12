Sotva přišlo One UI 4.0, už se pro současné vlajky peče One UI 4.1

Jak dlouho máte ve svém vlajkovém Samsung telefonu z řady Galaxy S21 nebo Galaxy Note20 systém Android 12 s nadstavbou One UI 4.0? Pár dní? Týdnů? A nebo vůbec? Ať už jste na tom jakkoli, můžete se pravděpodobně těšit na velmi brzký příchod další aktualizace. Spekuluje se o tom, že jakmile začátkem příštího roku dorazí na trh telefony série Galaxy S22, nejenomže samy přijdou s One UI 4.1, ale rovnou tuto verzi popostrčí i do současných vlajek.

K představení zmíněné mobilní novinky a také nové Samsung nadstavby má dojít v únoru 2022. První vlna přechodu na One UI 4.1 se má týkat zmíněných prémiových přístrojů a další by prý měly velmi rychle následovat. Konkrétně například ty z řady Galaxy S20, ohebné stroje Z Fold 3 a Z Flip 3 nebo nejnovější tablety. O změnách, které budou v rámci tohoto “desetinového” updatu provedeny, zatím moc nevíme. Ale asi můžeme očekávat novinky hlavně v oblasti focení.

Jak jste nyní spokojení s One UI 4.0 a Android 12?

