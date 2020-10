Společnost Samsung potvrdila, že One UI 3.0 beta brzy zamíří na telefony z řady Galaxy S20. Developer beta byla představena již na začátku září, ovšem brzy se dostane na veřejnou betu a tak ji bude moci vyzkoušet běžný smrtelník.

One UI 3.0 beta brzy přijde na Galaxy S20

Zájemci se mohou předběžně do programu zaregistrovat přes aplikaci Samsung Members. Oficiální datum i odkaz ke stažení bude následně v této aplikaci k dispozici. Pokud ji tedy nemáte nainstalovanou, je nejvyšší čas tak učinit. Právě nyní probíhá testování v Jižní Koreji, ovšem věříme, že se brzy dostane i na další země. Aktuálně je tedy program dostupný na telefony Galaxy S20, Galaxy S20 Plus a Galaxy S20 Ultra. One UI 3.0 je mimochodem postaveno na Androidu 11.

Jakmile bude mít Samsung vydanou betu na řadu Galaxy S20, mohlo by dojít na Galaxy Note 20. Takhle to totiž bylo i minulý rok. Zda se testování dočkáme i v České republice není bohužel v tuto chvíli jasné.

Co se vám nejvíce líbí na One UI 3.0?