Ohebný a s výsuvným foťákem. Xiaomi má další zajímavý patent mobilu

Taková kombinace asi musela časem přijít. Ohebné displeje budou dříve či později opravdu běžnou vlastností mobilních telefonů a s fotoaparáty vyjíždějícími z těla telefonu už si také mnozí výrobci pohrávali. Alespoň teoreticky by mohla tyto dva aspekty chytrých telefonů spojit firma Xiaomi, která si nedávno zaregistrovala patent odpovídající přesně tomuto popisu. Když je řeč o registraci nápadů a výkresů, často to u nich také končí. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Ohebný Xiaomi mobil s výsuvnými fotoaparáty by ale mohl vnést do “flexibilního” segmentu zase něco nového.

Celkovým designem připomíná tento imaginární telefon Galaxy Fold od Samsungu. Ted s tím viditelným rozdílem, že má výsuvný panel s objektivy. Nutno podotknout, že patent je to dost zvláštní. Na panelu by se neměly nacházet primární fotoaparáty, ale selfie senzory. Vnější menší displej nicméně podle všeho nemá zabírat celou plochu, takže by se k němu mohly objektivy vejít. Ale jde jen o výkres, který se navíc nikdy nemusí dostat k reálnému zhotovení. Takto poskládaný ohebný Xiaomi mobil by nám s výsuvnými fotoaparáty moc smysl nedával.

Kam by se mohlo ubírat vylepšování ohebných mobilů?

Zdroj: tigermobiles